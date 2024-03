Quem deve sair do BBB 24? Vote na enquete entre Beatriz, Fernanda e Giovanna

Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no décimo quinto Paredão do BBB 24. Relembre como o trio foi parar na berlinda e vote na enquete da CARAS Brasil

Na última sexta-feira, 29, o BBB 24 entrou em uma nova fase, é o famoso modo turbo. O programa promete acelerar o jogo com o final se aproximando. Com isso, mais um paredão foi formado! Beatriz (23), Fernanda (32) e Giovanna (28) disputam a permanência no jogo. Enquanto não sabemos o resultado, que tal votar na enquete da CARAS Brasil e opinar quem deve sair do jogo?

Quem deve deixar o BBB 24? Beatriz

Fernanda

Giovanna

Relembre a formação

Bia foi indicada pela Líder Pitel(24), que distribuiu a pulseira de alvo para a vendedora e Matteus (27), mas como o gaúcho venceu a Prova do Anjo que era autoimune, ele automaticamente se livrou da indicação e deixou a alagoana sem opção.

Depois foi aberta a votação pela casa. Fernanda foi a mais votada com 5 votos. Alane (24) foi a segunda mais votada pela casa, com 4 votos. A bailarina não foi para o paredão, mas tinha o direito de indicar uma pessoa à berlinda e escolheu Giovanna.

Por conta da dinâmica do modo turbo, uma das participantes será eliminada já no próximo domingo, 31. No mesmo dia, terá uma nova Prova do Líder e uma nova formação de paredão. Os brothers devem enfrentar formações de paredões todas sextas, domingos e terças. As datas para as provas do líder e eliminações ficaram marcadas para os domingos, terças e quintas.

A final do BBB 24 está marcada para acontecer no dia 16 de abril. A dinâmica será repetida ao longo das semanas e mantida até o dia 14 de abril, quando outros sete participantes já devem ter deixado a casa mais vigiada do Brasil. O programa promete contar com três finalistas nos últimos dias de reality show para a grande final.