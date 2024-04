Pitel, do BBB 24, é tietada por Lázaro Ramos nos bastidores da Globo

Nas redes sociais, o ator Lázaro Ramos postou uma foto ao lado de Giovanna Pitel, a última eliminada do Big Brother Brasil 24

Lázaro Ramos, que está no ar na novela Elas Por Elas, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para mostrar um encontro especial. O ator encontrou com Giovanna Pitel, a décima sexta eliminada do Big Brother Brasil 24, nos Estúdios Globo, e fez questão de tietar a alagoana.

Nos Stories do Instagram, o marido da atriz Taís Araújo compartilhou o clique em que aparece todo sorridente ao lado da ex-BBB, que deixou o programa após enfrentar o paredão contra Alane e Beatriz. A assistente social recebeu 82% dos votos do público. "Eu e Pitel", escreveu Lázaro na legenda.

Além do artista, Deborah Secco também postou uma foto com a última eliminada do reality. Na publicação, a atriz declarou que estava ansiosa para ver Pitel após sua saída da casa mais vigiada do Brasil. "Falei ontem que queria reencontrar @pitelgiovanna e olha quem passou pelo estúdio hoje? Ah, lindeza! Que você conquiste tudo que merece aqui fora! É linda, inteligente e encantadora!!", escreveu ela na legenda.

Confira:

Lázaro com Pitel - Reprodução/Instagram

Pitel conquista marca importante no Instagram

Um dia após ser eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel conquistou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A alagoana deixou o reality com 82% dos votos do público, após enfrentar Alane e Beatriz no paredão.

"Somos 1 milhão! Vocês sabem como foi através de passinhos de formiga que construímos isso, não é?! Gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês que contribuíram para essa grande conquista. Sem vocês, nada disso seria possível!".

"Nessa nova jornada, contamos com o apoio de vocês, sobre episódios passados, só conseguimos sentir um mar de gratidão por quem segurou a nossa mão e não mais soltou. Que seja o primeiro de muitos, temos certeza de que esse é só o início de um pós-sensacional e de muita prosperidade. OBRIGADA, PITELZINHOS!", dizia o texto postado pela equipe.