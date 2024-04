Fora do BBB 24, Pitel é tietada por Deborah Secco: "Lindeza"

Após sua eliminação do BBB 24, Giovanna Pitel é tietada por Deborah Secco em encontro nos Estúdios Globo; confira!

A passagem de Giovanna Pitel pelo BBB 24 chegou ao fim na última terça-feira, 2, quando ela foi eliminada com 82% dos votos. No entanto, sua vida pós-reality show está indo muito bem! Nesta quarta-feira, 3, a ex-sister teve um encontro muito especial com a atriz Deborah Secco.

Em seu perfil oficial do Instagram, Deborah fez questão de tietar a assistente social e declarou que estava ansiosa para ver Pitel após sua saída da casa mais vigiada do Brasil. Por coincidência, as duas acabaram se encontrando nos Estúdios Globos, no Rio de Janeiro.

Juntinhas, as duas apareceram lado a lado em uma nova selfie, onde a artista se declarou para a ex-BBB. "Falei ontem que queria reencontrar @pitelgiovanna e olha quem passou pelo estúdio hoje? Ah, lindeza! Que você conquiste tudo que merece aqui fora! É linda, inteligente e encantadora!!", escreveu Deborah na legenda da publicação.

Nos comentários, Pitel ainda celebrou o encontro entre elas: "Perfeitchas". A dupla também recebeu uma chuva de elogios de seus internautas. "Tão lindas", declarou um internauta. "Quero essa amizade pra já", disse outro. "O reencontro mais lindo", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Pitel reage à reclamação de Fernanda sobre a relação dela com Lucas Henrique

Pitel participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, nesta quarta-feira, 03, e durante o programa falou sobre a amizade dela com Fernanda, que foi eliminada neste domingo, 31, no BBB 24. Além disso, a alagoana viu pela primeira vez o momento em que Nanda reclama da relação dela com Lucas Henrique em um papo com Michel.

"Teve um momento do jogo que a Fernanda não estava curtindo sua aproximação com o Lucas. Você não viu o que ela falou para o Michel", disse Ana Maria antes de mostrar a cena. Depois de ver a declaração de Fernanda, que disse que o Buda tinha pegado "uma paixão nela", a ex-sister reagiu:

"Ela é ciumenta, brigava com todo mundo. Mas era só amor", disse Pitel sobre a amiga. A ex-confinada também lembrou que a amizade das duas começou no primeiro dia, quando ambas escolheram ficar no quarto Gnomos e dividir a cama.

"Foi uma coisa muito genuína. A gente se aproximou porque no primeiro dia foi uma disputa terrível pelo quarto Fadas. Aí eu e Fernanda decidimos não disputar o quarto e fomos para o Gnomos. E lá só tinha eu e Fernanda de menina, todo o quarto era formado por meninos. (...) Na primeira noite, a gente já dormiu junta e se conectou", contou.