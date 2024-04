Pitel reage à reclamação de Fernanda sobre a relação dela com Lucas Henrique

'É ciumenta' disse; Pitel também recordou como começou a amizade das duas ao assistir pela primeira vez à cena nesta quarta-feira, 03, no 'Mais Você'

Pitel participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, nesta quarta-feira, 03, e durante o programa falou sobre a amizade dela com Fernanda, que foi eliminada neste domingo, 31, no BBB 24. Além disso, a alagoana viu pela primeira vez o momento em que Nanda reclama da relação dela com Lucas Henrique em um papo com Michel.

"Teve um momento do jogo que a Fernanda não estava curtindo sua aproximação com o Lucas. Você não viu o que ela falou para o Michel", disse Ana Maria antes de mostrar a cena. Depois de ver a declaração de Fernanda, que disse que o Buda tinha pegado "uma paixão nela", a ex-sister reagiu:

"Ela é ciumenta, brigava com todo mundo. Mas era só amor", disse Pitel sobre a amiga. A ex-confinada também lembrou que a amizade das duas começou no primeiro dia, quando ambas escolheram ficar no quarto Gnomos e dividir a cama.

"Foi uma coisa muito genuína. A gente se aproximou porque no primeiro dia foi uma disputa terrível pelo quarto Fadas. Aí eu e Fernanda decidimos não disputar o quarto e fomos para o Gnomos. E lá só tinha eu e Fernanda de menina, todo o quarto era formado por meninos. (...) Na primeira noite, a gente já dormiu junta e se conectou", contou.

Pitel comenta aproximação com Lucas

Pitel comentou sobre o fim do casamento de Lucas Henrique durante sua participação no Mais Você na manhã desta quarta-feira, 03.

Ana Maria Braga recordou o momento em que a ex-sister descobriu sobre o final da relação de Buda no Bate-Papo BBB e disse que a aproximação dela com o brother deu o que falar. Em seguida, a apresentadora ressaltou que esse papo é melhor ela ter com o Lucas quando ele for ao programa. "É verdade. Isso aí só vai caber a eles dois! Me tire dessa, pelo amor de Deus", brincou Pitel. A alagoana falou sobre seu sentimento em relação ao carioca, confira aqui!