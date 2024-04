Um dia após deixar o BBB 24, Pitel conquista marca importante no Instagram

Décima sexta eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel conquista 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram

Um dia após ser eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel conquistou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A alagoana deixou o reality com 82% dos votos do público, após enfrentar Alane e Beatriz no paredão.

A equipe da agora ex-BBB celebrou a chagada dos novos seguidores e agradeceu. "Somos 1 milhão! Vocês sabem como foi através de passinhos de formiga que construímos isso, não é?! Gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês que contribuíram para essa grande conquista. Sem vocês, nada disso seria possível!".

"Nessa nova jornada, contamos com o apoio de vocês, sobre episódios passados, só conseguimos sentir um mar de gratidão por quem segurou a nossa mão e não mais soltou. Que seja o primeiro de muitos, temos certeza de que esse é só o início de um pós-sensacional e de muita prosperidade. OBRIGADA, PITELZINHOS!", dizia o texto.

No ranking dos participantes da edição com o maior número de seguidores, Pitel divide o 11º lugar com Marcus Vinicius, oitavo eliminado do game. Eles ficam atrás de Davi (8,1 milhões), Yasmin Brunet (6,8 milhões), MC Bin Laden (5,2 milhões), Beatriz (4,6 milhões), Rodriguinho (4,4 milhões), Isabelle (3,5 milhões), Alane (3,3 milhões), Matteus (2,6 milhões), Fernanda (2,1 milhões) e Deniziane (1,2 milhões).

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pitel 🤏🏽 (@pitelgiovanna)

Pitel revela o que faltou para ficar milionária no BBB 24

A ex-sister Giovanna Pitel foi eliminada do BBB 24 na reta final do reality show e perdeu a chance de ficar milionária. Agora, fora do programa, ela contou o que faltou para chegar até o pódio do programa.

"Faltou o Brasil me escolher. Mas falando de movimentação de jogo, eu tentei tudo o que eu pude, até quando eu consegui, continuei jogando independentemente de como eu me sentia. Só que tem histórias que se sobressaem diante de outras, pessoas a quem o Brasil quer mais dar R$ 3 milhões do que a outras. Infelizmente eu não fui uma dessas pessoas", disse ela. Saiba mais!