Paulo André diz que sofreu racismo durante a infância: "Isso tem que ser aniquilado"

Atleta e ex-BBB participou do 'Bem, Amigos' e falou sobre um episódio de racismo que sofreu na infância

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 14h15

O atleta e ex-BBB Paulo André (23) foi um dos convidados do 'Bem, Amigos', programa esportivo do SporTV e em conversa com Galvão Bueno (71), o atleta revelou um episódio de racismo que sofreu na infância.

No bate-papo, os convidados falavam sobre a onda de ataques racistas no meio do esporte, e Paulo André contou que nunca sofreu preconceito enquanto exercia a profissão de atleta, mas revelou um episódio traumatizante de quando era criança.

Durante a conversa Paulo André falou sobre o preconceito: "No esporte nunca passei e acho que nunca vou passar. Na infância, e até pouco tempo atrás, de estar de um lado da calçada e as pessoas atravessarem. Isso é a coisa mais comum que acontece com a gente", disse.

Em seguida, P.A falou sobre o episódio durante a infância: "Quando eu era pequeno, estava indo para o trabalho da minha mãe e uma mulher começou a gritar, ligando para a polícia falando que eu e meu irmão queríamos assaltá-la. Isso tem que ser aniquilado do planeta. E a gente tem que ficar provando o tempo todo que é capaz. É lamentável saber que dentro do esporte temos tantos casos, que vêm se repetindo", contou Paulo André.