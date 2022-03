Paulo André detona desfecho da Prova do Líder: ''Se botassem 48 horas, eu ficava''

Após ficar quase 24 horas em pé, para depois ser eliminado em sorteio, Paulo André se revolta com a dinâmica da Prova do Líder

Está encerrada a oitava Prova do Líder do BBB 22! Após 23 horas e 51 minutos, Lucas Bissoli (31) se consagrou na liderança do programa, pela segunda vez.

Como Natália Deodato(22) e Paulo André (23) aguentaram o mesmo tempo de prova do engenheiro, a liderança teve que definida em sorteio, por questão de saúde. Lucas, portanto, foi o brother com mais sorte na urna, tornando-se o novo líder.

Paulo André se revolta ao conversar com outros participantes do BBB 22:

Mas nem todo mundo ficou satisfeito com o resultado... P.A, como o esportista é conhecido, após ter sido o primeiro desclassificado no jogo da sorte, acabou se revoltando com a dinâmica. O atleta voltou para a casa de cara fechada e foi direto desabafar com os seus aliados: "Fiquei 24 horas inteiro pra não ganhar o bagulho. Pô, qual é mano? Tô muito inteiro. Se botassem 48 horas, eu ficava mais 48 horas. Porr*, sortear? Sacanagem demais! Sorteio é fod*".

Depois, foi até o Quarto Grunge e continuou comentando sobre a dinâmica com Pedro Scooby (33) e Douglas Silva (33): ""Fiquei quase 24 horas pra porr* da prova ser decidida em sorteio? Era mais fácil ter saído antes e não ter essa decepção. Não tem como não ficar p*to".

Em poucos minutos, Arthur Aguiar (32) entrou no cômodo e os dois mantiveram o papo, a sós: “Machuca, ainda mais por quem eu estava lá, pelo meu filho, ele ficou 21 dias no hospital, o que é 24h aqui em pé, eu ficava pensando nisso e tudo me levava a 72h”.

Confira o desabafo do brother Paulo André sobre a prova do líder:

Priorizando a saúde dos participantes a prova do líder da semana foi interrompida e decidida através de um sorteio. O PA não ficou muito feliz da prova de resistência ter sido decidida dessa forma, já que o jogo é sobre comprometimento, garra. #BBB22pic.twitter.com/wqsUdJDcXk — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 12, 2022