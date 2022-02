BBB 22: Lucas pede desculpas para Linn da Quebrada: ''Vontade de ficar excluído o dia todo. Com medo...''

Após usar, novamente, pronome masculino com Linn da Quebrada, Lucas pede desculpas

Publicado em 24/02/2022

Durante sua festa do líder, que aconteceu na última quarta-feira, 23, o brother Lucas Bissoli (31) acabou tendo um desentendimento com a cantora Linn da Quebrada (31). Após usar um pronome masculino com a sister, ao dizer"dois" ao invés de "duas", a cantora ficou abalada com o estudante de medicina e desaprovou o erro.

No Raio-X desta quinta-feira, 24, pela manhã, a atriz voltou a firmar a postura que adotou durante a madrugada com o rapaz e afirmou que só decidiu tocar no assunto porque ele segue acontecendo dentro da casa do BBB22.

Mais tarde, na área externa, o capixaba, pediu desculpas para a cantora, mais uma vez. "Me desculpa mesmo, desculpa! Se eu tiver que vir aqui para magoar alguém, eu vou embora, está ligado?", perguntou Lucas. "Eu sei que não foi por isso, por isso que eu quero falar que sinto muito por ter pesado, veio um monte de coisa na minha cabeça. Você entende, né?", disse a cantora, enquanto estavam abraçados. "Eu entendo', respondeu o brother. "Fiquei muito feliz de você ter falado comigo. Gosto muito de você, muito mesmo", declarou Linn. "Também, muito. Me dá vontade de ficar excluído hoje o dia todo", desabafou o brother. "Não faça isso, não", pediu a sister.

Posicionamento da equipe de Lucas

Ontem, 23, logo após o ocorrido, a equipe do brother se posicionou através do Twitter, tratando o caso como uma "violência" por parte de Lucas.

"Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de Lina nesse momento. Lucas errou e ponto. Independente de intenção, esse erro foi uma violência. Lina é uma mulher que merece ter seu direito respeitado. À ela e suas ADMs, oferecemos nosso carinho e respeito. Para a torcida do Lucas, pedimos apenas respeito e acolhimento pela dor da Lina. Que possamos apenas emanar amor e carinho a ela", disseram.

