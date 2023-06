Participantes do BBB 23 se divertem em evento de Thaynara OG

Os ex-BBBs da edição de 2023 do reality marcaram presença em feijoada organizada por Thaynara OG em São Luís no Maranhão

Nesta quarta-feira, 7, diversos participantes do BBB 23 se reuniram em evento promovido pela influenciadora Thaynara OG. A feijoada aconteceu em São Luís, no Maranhão e faz parte do evento ‘São João da Thay’.

Entre os presentes no evento estavam a campeã da edição, Amanda Meirelles, bem como personalidades que marcaram a temporada deste ano do reality como Domitila Barros e Fred Nicácio.

Até personalidades como Bruno Gaga, que desistiu da sua participação no programa durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, e o modelo Gabriel Fop que foi o segundo eliminado da edição.

O biomédico Ricardo ‘Alface’ e a psicóloga Sarah Aline que viveram um affair na casa durante o reality, confirmando o que disseram em entrevista a Patrícia Poeta e Manoel Soares no ‘Encontro’, chegaram separados ao evento.

Em relação a outro casal que o BBB 23 uniu, mas que a vida fora da casa separou, Larissa Santos chegou sozinha esbanjando beleza em um vestido colorido no evento. O youtuber Fred não compareceu ao evento.

Durante a feijoada, quem roubou a cena foram Fred Nicácio e Domitila. Os amigos surgiram cantando e dançando ao som da música ao vivo que estava tocando no evento. A modelo e ativista social usava um cropped de renda e uma saia vinho, enquanto o médico e apresentador vestia camiseta regata e bermuda amarelos.

Este evento não foi o único que fez parte do ‘São João da Thay’, os convidados ainda participaram de diversas festas e passeios turísticos. E foi em uma dessas festas que Larissa Santos foi vista aos beijos com o participante do BBB 22, Rodrigo Mussi.

Confira aqui as fotos dos ex-BBB 23 na feijoada!

Fotos: Leo Franco/ AgNews

Romance?

Sobre o flagra com Rodrigo Mussi, Larissa veio a público e se pronunciou sobre o beijo. A participante do BBB 23 conversou com o colunista Lucas Pasin do site Splash Uol.

“A gente já tinha se conhecido em outro lugar, mas foi aqui na viagem que nos aproximamos mais. Não tem muito o que dizer. Nós ficamos, estamos solteiros, né?", revelou.