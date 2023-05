Ex-BBBs Larissa e Fred anunciam oficialmente o fim do namoro: "De coração aberto"

Em notas publicadas nas redes sociais, Larissa e Fred anunciam oficialmente que não estão mais juntos

Acabou o romance entre Fred Bruno e Larissa Santos. Em publicações nas redes sociais nesta sexta-feira (26), os dois se pronunciaram sobre o fim do romance.

A primeira a se pronunciar foi a sister, que pausou a viagem ao lado da família para confirmar a informação. “Oi, meus amores. Não queria falar sobre esse assunto em um dia tão especial, que é minha festa aqui no sul, mas vamos lá: Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos”, disse a modelo.

Ao final, ela garantiu que os dois vão continuar próximos. “Quero agradecer aos fãs pelo apoio, carinho e força de sempre. Obrigada, de coração por tudo”, completou.

Depois, Fred Bruno também apareceu e emitiu uma nota oficial. “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses. Desde o início das nossas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre. Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho”, esclareceu ele.

Veja:

🚨VEJA: Fred Bruno e Larissa Santos se pronunciam e oficializam o término do relacionamento. pic.twitter.com/V0b7rZHi4v — CHOQUEI (@choquei) May 26, 2023

BOATOS COMEÇARAM NO INÍCIO DA SEMANA

As revelações surgiram pela primeira vez no início da semana, quando o jornal 'Extra' afirmou que Fred Bruno está dedicado ao seu trabalho e em cuidar do filho após passar um bom tempo longe por causa do reality show.

Uma fonte contou ao jornal que ele não tem planos de namorar no momento. Por sua vez, a sister estaria se sentindo sozinha na cidade de São Paulo após a mudança, informou uma amiga dela.