A fila andou! Larissa surge aos beijos com outro ex-BBB em vídeo quente

Ex-BBB Larissa surge aos beijos com o bonitão; ele é ex de Key Alves, que também participou do BBB23

A solteirice da ex-BBB Larissa Santos durou pouco. Nesta terça-feira, 6, começou a circular um vídeo da morena aos beijos com outro ex-participante do reality. Esta é a primeira vez que ela é flagrada na pegação desde o fim do romance com Fred Bruno.

No vídeo, a personal trainer surge em clima quente com RodrigoMussi, que participou do BBB22 . Vale lembrar que ele já ficou com outra participante do BBB23, a influenciadora e atleta Key Alves - era com ela que o rapaz estava no dia em que sofreu o trágico acidente que o deixou entre a vida e a morte.

O vídeo foi gravado durante o São João da Thay, que acontece no Maranhão e tem reunido várias subcelebridades. Publicado pelo portal LeoDias.com, o vídeo também mostra que os dois tem ficado de casalzinho por lá.

Larissa Santos viveu um romance com Fred Bruno no BBB23. Os dois anunciaram o término em maio ao desabafarem nas redes sociais. Na ocasião, a bela paralisou uma viagem ao lado da família para confirmar a informação.

“Oi, meus amores. Não queria falar sobre esse assunto em um dia tão especial, que é minha festa aqui no sul, mas vamos lá: Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos”, disse a modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

FRED TAMBÉM CONFIRMOU TÉRMINO

Depois, Fred Brunotambém apareceu e emitiu uma nota oficial. “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses. Desde o início das nossas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre. Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho”, esclareceu ele.