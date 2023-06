Ex-BBB Larissa abre o jogo sobre beijo em Rodrigo Mussi: 'Coisas normais'

Ex-BBB Larissa relembra relacionamento com Fred Bruno e fala sobre beijo em Rodrigo Mussi durante evento: 'Não foi uma escolha minha'

A ex-BBB Larissa Santos surpreendeu ao se pronunciar sobre o beijo que deu no ex-BBB Rodrigo Mussi durante um evento. Os dois foram flagrados trocando carinhos no São João da Thay, no Maranhão, nesta semana e o assunto repercutiu.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela afirmou que está solteira. "A gente já tinha se conhecido em outro lugar, mas foi aqui na viagem que nos aproximamos mais. Não tem muito o que dizer. Nós ficamos, estamos solteiros, né?", afirmou.

Além disso, Larissa relembrou o fim do romance com o ex-BBB Fred Bruno, com quem teve um affair dentro do Big Brother Brasil 23, e contou que o término não foi uma decisão dela. "Eu estava focada mesmo no meu relacionamento anterior. Não deu certo e não foi uma escolha minha. Agora estou tentando focar no meu trabalho, e o que acontecer na minha vida vai acontecer. Coisas normais de uma pessoa solteira", afirmou.

Anteriormente, Rodrigo Mussi também falou sobre o beijo em Larissa. "Foi isso que vocês viram nas redes sociais. Conheci ela aqui no Maranhão. Menina fantástica, energia surreal, inteligente", contou ele ao Gshow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHOQUEI (@choquei)

Vale lembrar que Larissa Santos confirmou o fim do romance com Fred Bruno no final de maio. Após rumores na última semana sobre o término, ela afirmou que eles se separaram em um recado nas redes sociais.

“Oi, meus amores. Não queria falar sobre esse assunto em um dia tão especial, que é minha festa aqui no sul, mas vamos lá: Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos. Quero agradecer aos fãs pelo apoio, carinho e força de sempre. Obrigada, de coração por tudo”, disse ela.

Por sua vez, Fred também se pronunciou sobre o término. “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses. Desde o início das nossas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre. Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho”, esclareceu ele.