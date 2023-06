Rodrigo Mussi fala sobre 'ficada' com ex-BBB Larissa Santos

Ex-BBBs Rodrigo Mussi e Larissa foram flagrados se beijando em evento no último fim de semana

Larissa Santos, já está curtindo a vida de solteira! Em menos de duas semanas após anunciar o término com youtuber, Fred Bruno, a ex-BBB foi pega no pulo curtindo a noite ao lado de um outro ex-BBB, Rodrigo Mussi.

Em vídeo divulgado por Leo Dias nas redes sociais, os ex-BBBs aparecem visivelmente se beijando em público em uma das noites de curtição no litoral maranhense. A gravação aconteceu na madrugada desta terça-feira, 06.

Rodrigo Mussi falou com o gshow sobre os beijos que deu na professora de educação física : "Foi isso que vocês viram nas redes sociais. Conheci ela aqui no Maranhão. Menina fantástica, energia surreal, inteligente", contou.

Fontes próximas dizem que o casal se aproximou muito durante a festa no Maranhão. "Eles estavam sempre juntos, rindo, conversando, beijando", conta.

Larissa confirmou o término através das redes sociais

Larissa Santos viveu um romance com Fred Bruno no BBB23. Os dois anunciaram o término em maio ao desabafarem nas redes sociais. Na ocasião, a bela paralisou uma viagem ao lado da família para confirmar a informação.

“Oi, meus amores. Não queria falar sobre esse assunto em um dia tão especial, que é minha festa aqui no sul, mas vamos lá: Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos”, disse a modelo.

Depois, Fred Bruno também apareceu e emitiu uma nota oficial. “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses. Desde o início das nossas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre. Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho”, esclareceu ele.