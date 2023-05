Ex- casal do BBB 23, Ricardo e Sarah Aline revelam status do relacionamento

Os participantes do BBB 23 Ricardo ‘Alface’ e Sarah Aline participaram do programa “Encontro” e revelaram se continuam relacionamento começado no reality

Nesta quarta-feira, 31, os participantes do BBB 23, Ricardo ‘Alface’ (31) e Sarah Aline (25) compareceram ao programa “Encontro” na Rede Globo. Os ex-BBBs foram juntos à atração matinal apresentada por Manoel Soares (43) e Patrícia Poeta (46). Durante o programa, a dupla que formou um casal no reality comentou sobre o satus atual do relacionamento.

Para a decepção dos fãs que torciam para o casal, Sarah afirmou que eles não estão em um relacionamento atualmente. “Uma das coisas que a gente tinha certeza na casa é que nosso afeto era muito grande. A gente se deu muito bem lá dentro e aqui fora não está sendo diferente. A única questão é que a nossa vida mudou completamente, e quando a gente fala das relações, do que a gente sente um pelo outro, a gente parte da base do respeito que temos um pelo outro. Mas, oficialmente, hoje a gente não está junto”.

Ricardo também comentou: “Lá dentro da casa, a gente começou uma amizade e de repente começamos um relacionamento amoroso. Só que quando a gente sai, tinha essa preocupação de como seria aqui fora. Aqui parece que inverteu, ficou a amizade muito mais forte”.

“A gente se fortalece muito em relação a trabalho, nosso foco é crescer. A Sarah é incrível, ela é muito grande. Estamos tendo uma troca muito grande e a parte amorosa foi ficando um pouquinho de lado e a amizade sobressaiu. Isso é o mais importante”, detalhou Ricardo.

Porém, o apresentador Manoel Soares não pode deixar de notar que ainda havia um clima de romance no ar: “Eu vou dizer uma coisa, você está olhando para ela com uma cara de apaixonado, só pra te avisar. Resolve esse seu coração aí”.

Patrícia Poeta concordou, e ainda disse: “Eu tenho amigos que eram muito amigos e acabaram virando casais. E depois namoro e casamento”.

Após as brincadeiras e suposições dos apresentadores, Sarah deixou a possibilidade de um relacionamento em suspense: “Nós somos pessoas muito sonhadoras e ambiciosas no lugar das possibilidades. A nossa relação de amizade se fortalecendo nesse novo mundo que se abriu pós-programa para nós dois é muito importante. Talvez por isso o sentimento fala: ‘Vamos fazer as coisas com um pouco mais de calma?”.

Looks poderosos!

Ricardo e Sarah esbanjaram estilo ao comparecerem à atração matinal da TV Globo! Sarah Aline esbanjou beleza ao surgir com as pernas à mostra com um vestido curtinho e todo colorido. Em seu Instagram, a psicóloga posou com o look ao lado dos apresentadores e de Ricardo.

Quem também compartilhou os bastidores de sua participação no “Encontro” no seu Instagram foi Ricardo. O biomédico estava estiloso com uma camisa bege e uma calça marrom. Além de publicar fotos ao lado dos apresentadores e de Sarah, o ex-BBB ainda compartilhou vídeos de sua participação no programa matinal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Aline (@saa_aline)