Armado? Susana Vieira teve conversa a portas fechadas com Manoel Soares antes do climão

Susana Vieira teve conversa a portas fechadas com o apresentador; produção do 'Encontro' estranhou postura da atriz

Um novo detalhe sobre os bastidores do Encontro pode explicar o climão que rolou no programa protagonizado pela atriz Susana Vieira. É que o apresentador Manoel Soares pode ter conversado com a atriz antes do programa ir ao ar.

Quem revelou a informação foi o programa Melhor da Tarde apresentado por Cátia Fonseca. Ao vivo, a apresentadora disse que estranhou a situação que foi ao ar. “Eu achei meio estranho e hoje você falou que achou estranha, a história do selinho e você vai vasculhar”, disse a apresentadora introduzindo o assunto.

Foi então que o jornalista Matheus Baldi contou detalhes. “Eu recebi uma ligação com um detalhe que faz toda a diferença para entender o que foi ao ar. Estava todo mundo com um clima de homenagem, mas foi para outro caminho”, começou ele.

O jornalista disse que uma conversa que rolou a portas fechadas entre Manoel Soares e Susana Vieira pode explicar o que aconteceu. "Segundo a pessoa com quem eu conversei, a Patrícia estava coma uma crise de rinite e sinusite, não estava passando bem e não conseguiu conversar com as pessoas nos bastidores. E o Manoel conversou [com a Susana] e o papo foi mais longo do que o normal. O clima era positivo, mas a produção sentiu a Susana diferente. Teve uma conversa e a sensação na produção foi que o Manoel tem reclamado que tá ficando de escanteio no programa e ele contou isso para a Susana, que não tem muito espaço no programa", contou o jornalista.

Baldi contou que a produção ficou surpresa porque a atriz parecia "armada" durante a atração. "Era pra ser sensível, leve, mas o pessoal percebeu essa mudança de comportamento. O pessoal da produção ficou chateada", contou ele.



Veja o vídeo com os detalhes:

O QUE ACONTECEU?

Um momento inusitado foi ao ar no Encontro desta segunda-feira (29). É que Poetaelogiou a resiliência da global. "Ela é cheia de energia, vitalidade, humor. É incrível que mesmo com os desafios da vida, as adversidades, como você passa essa coisa da energia, da vitalidade. É que nos encanta, entre tantas qualidades", disse ela.

Só que Susana Vieira rebateu a fala. "É, eu não sou de rir de tiroteio, né? Quer dizer, não chego a esse ponto. Eu tenho uma positividade de vida, sou uma pessoa séria, tenho família. Porque parece que uma pessoa mais alegre, soltinha, não tem compromissos", acrescentou ela.