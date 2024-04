O que Camila falou para Lucas fora do BBB 24? Dossiê revela futuro do casamento

Segundo colunista, Camila Moura teria enviado um dossiê completo sobre traição a Lucas Henrique para comunicar o divórcio fora do BBB 24

Após sua eliminação do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique soube de seu divórcio e fez questão mandar um recado à ex-esposa durante o 'Bate-Papo BBB'. Inclusive, ele pediu para ter uma conversa com Camila Moura fora do confinamento. Por outro lado, ela adotou uma abordagem inusitada para entrar em contato e revelar o futuro do casamento: um dossiê enviado à Globo.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do portal IG, Camila não tem intenção de encontrar o ex-marido após sua saída do BBB 24. Por isso, ela teria pedido a um amigo próximo do antigo casal que enviasse o documento para a emissora a fim de evitar o contato. Além disso, o jornalista afirmou ter tido acesso às páginas do dossiê, que são amistosas e gentis, apesar de todo o caos.

Segundo Perline, Camila documentou minuciosamente os eventos que levaram até o pedido de divórcio, incluindo transcrições de conversas, gestos corporais e outros indícios do flerte de Lucas com Giovanna Pitel no programa. Todas as informações estariam dispostas de forma cronológica e detalharam os acontecimentos de maneira precisa.

Além de abordar a traição, a influenciadora também descreveu como a exposição afetou sua vida fora do confinamento. Camila relata ter sido hostilizada, sofrido ataques em público e lidado com problemas de saúde. É importante destacar que ela já revelou o uso de medicamentos controlados para conseguir dormir depois de ter pesadelos com o ex-marido no reality.

Por fim, a ex-professora de história teria contado ao ex-marido sobre sua nova carreira como influenciadora. Ela compartilhou que, apesar de toda a exposição, recebeu apoio do público e conquistou boas oportunidades profissionais. Além disso, Camila não tem intenção de reatar o casamento e aconselhou Lucas a seguir seu próprio caminho.

Perline ainda afirmou que o documento já foi entregue para o ex-professor. Vale lembrar que Lucas Henrique soube de seu divórcio nos bastidores de sua eliminação longe das câmeras. Quando participou do ‘Bate-Papo BBB’ ele já estava ciente da separação e por isso, não demonstrou surpresa quando abordou o assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Perline (@gabperline)

O que Lucas disse para Camila Moura?

Enquanto conversava com Ed Gama e Thais Fersoza no ‘Bate-Papo BBB’, Lucas revisitou sua trajetória no reality show, incluindo os flertes polêmicos com Giovanna Pitel que levaram ao fim de seu casamento. Sincero, o professor de geografia admitiu sentir falta de certas coisas durante sua estadia na casa, mas enfatizou que procurou respeitar os limites estabelecidos em um recado para ex-mulher.