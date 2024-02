BBB 24: Pitel fala da performance na Prova do Líder de resistência

Em papo com Fernanda no BBB 24, Pitel afirmou que está 'orgulhosa' sobre o desempenho. Beatriz e Isabelle foram a última dupla a deixar o Provódromo

No Quarto Gnomo, o assunto é a Prova de Líder de Resistência. Pitel conversa com Fernanda sobre sua performance durante a disputa. A alagoana conta que é uma "linha tênue", mas está "orgulhosa" . Mais cedo, a confeiteira chorou sozinha e lamentou não ter conseguido ser a última dupla a deixar a disputa.

"Será que foi umas quatro horas de prova?", pergunta a alagoana. Michel, que também está no quarto diz: "Muito mais". Em seguida, a alagoana diz para Fernanda: "Eu passei hora para c* em pé. É a linha tênue, sabe? De estar muito orgulhosa por ter feito algo que eu achei que não conseguia, mas também ter desistido", ponderou.

A confeiteira ainda animou a aliada dizendo: "Você foi muito bem, esquece o resto". A dupla acabou desistindo da prova por pedido de Pitel

Depois que Fernanda e Pitel desistiram da competição, Beatriz e Isabelle se tornaram as grandes campeãs da Prova do Líder em dupla, mas elas terão que enfrentar uma decisão difícil. Uma sister deverá levar o dinheiro para casa, enquanto a outra ficará com o poder dentro do confinamento. Elas têm até o ao vivo na noite desta sexta-feira, 23 para escolher.

Inicialmente, o valor era de R$2.500, porém, à medida que o tempo da prova passava, o prêmio aumentava. Ao final da dinâmica, o valor acumulado já estava em R$ 44,5 mil. Agora, a vendedora e a dançarina precisam tomar uma decisão séria; entenda como vai funcionar a divisão dos poderes do líder e do prêmio em dinheiro.

Fernanda se desespera e cai no choro após perder dinheiro

Nesta sexta-feira, 23, Fernanda passou por um momento desafiador ao perder uma quantia considerável no Big Brother Brasil 24. A confeiteira, que foi uma das finalistas da Prova do Líder, abriu mão do prêmio em dinheiro após desistir da competição de resistência, a pedido de Pitel. Com lágrimas nos olhos, ela desabafou sobre suas dificuldades financeiras fora da casa.