BBB 24: Fernanda se desespera e cai no choro após perder dinheiro: “Meus filhos”

Com lágrimas nos olhos, Fernanda se desespera ao falar sobre sua situação financeira após perder quantia generosa no BBB 24; entenda

Nesta sexta-feira, 23, Fernanda passou por um momento desafiador ao perder uma quantia considerável no Big Brother Brasil 24. A confeiteira, que foi uma das finalistas da Prova do Líder, abriu mão do prêmio em dinheiro após desistir da competição de resistência, a pedido de Pitel. Com lágrimas nos olhos, ela desabafou sobre suas dificuldades financeiras fora da casa.

Sozinha na academia do reality show global, Fernanda se deu conta que deixou a quantia generosa de R$ 44,5 mil escapar de suas mãos depois de pedir para sair da prova. Diante da constatação, a carioca caiu no choro. Poucos minutos depois, Rodriguinho adentrou o cômodo e ficou preocupado com a amiga. Foi quando a confeiteira revelou seu desespero.

Durante as cinco horas de competição, Fernanda permaneceu focada em conquistar o prêmio em dinheiro para seus dois filhos, Marcello, de 11 anos, e Lara, de cinco. A sister lembrou que ficou em segundo lugar ao lado da aliada, já que a prova era em dupla, mas desistiu a pedido de Pitel: “Fiquei pensando se fosse o céu lá, meus filhos. E eu não consegui", ela desabafou.

Rodriguinho tentou consolar a amiga: “Você não tem que se culpar por isso, você tentou”, disse o pagodeiro, que ainda comentou sobre a desistência de sua aliada: “Pitel se esforçou até onde pode”, ele opinou. Mas Fernanda continuou desolada após perder o prêmio e explicou que precisava muito do dinheiro fora do confinamento.

Por fim, o ex-integrando do grupo Travessos lembrou que a amiga ainda pode ganhar uma bolada na final do programa: “Você já venceu. Estão com medo de você. O respeito que você ganhou nas últimas semanas, ninguém ganhou. As pessoas estão até agora sem entender o que aconteceu", Rodriguinho falou sobre seu retorno do paredão.

Beatriz e Isabelle precisam dividir prêmio da Prova do Líder:

Depois que Fernanda e Pitel desistiram da competição, Beatriz e Isabelle se tornaram as grandes campeãs da Prova do Líder em dupla, mas elas terão que enfrentar uma decisão difícil. Uma sister deverá levar o dinheiro para casa, enquanto a outra ficará com o poder dentro do confinamento. Elas têm até o ao vivo na noite desta sexta-feira, 23 para escolher.

Inicialmente, o valor era de R$2.500, porém, à medida que o tempo da prova passava, o prêmio aumentava. Ao final da dinâmica, o valor acumulado já estava em R$ 44,5 mil. Agora, a vendedora e a dançarina precisam tomar uma decisão séria; entenda como vai funcionar a divisão dos poderes do líder e do prêmio em dinheiro.