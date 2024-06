Michel fala sobre suas dívidas após BBB 24: "Não vendi nada ainda"

Após revelar que está sofrendo com dívidas após sua passagem pelo BBB 24, Michel fala sobre estar endividado e explica sua situação econômica; veja!

O ex-BBB Michel Nogueira está a cada dia se recuperando das dívidas que encontrou após sua passagem pelo Big Brother Brasil 24. Em entrevista ao site Terra durante a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ no último domingo, 2, o professor de geografia esclareceu qual é sua atual situação financeira após revelar uma dívida da R$ 60 mil.

Após os rumores de que havia vendido o carro que ganhou durante o reality show para pagar suas dívidas, Michel afirmou que ainda não recorreu a certas situações por falta de dinheiro. "Não vendi nada ainda, graças a Deus estou conseguindo pagar. Mas essa dívida que tanto falam é da equipe que estava por trás de mim, que me assistia 24 horas, tomava conta das minhas redes", disse o ex-brother.

Ele ainda afirmou que estava fechando contratos de publicidade, que ajudam a quitar o valor de sua grande dívida. No entanto, isso colocou seu grande sonho de se casar em segundo plano por um momento.

"Vai sair ainda", disse Michel, que prometeu seguir em frente com seu relacionamento de cinco anos após o fim de seu contrato com a TV Globo. O professor ainda falou sobre investir em sua carreira como influenciador, agora que ganhou visibilidade com o programa.

"Eu gosto muito da área de comunicação, eu quero entregar muito conteúdo. Eu não sou um corpo padrão. Então, eu tenho que entregar conteúdo, eu sei disso, e é o que eu quero. Amo viagem e eu quero estar mais unido ainda com a comunidade LGBTQIAPN+, que eu faço parte", afirmou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Michel disse que tem preferido focar no lado positivo de participar do Big Brother Brasil. Apesar dos perrengues financeiros, ele garante que tem se apegado às possibilidades de um futuro melhor. Na conversa, o professor de geografia falou sobre seu interesse em investir na carreira de comunicador e pretende se jogar no mundo dos produtores de conteúdo.

"Quando a gente entra no Big Brother, a gente acha que vai ser uma explosão muito maior. Não tô passando fome, só que a gente imagina que vai ser muito mais, que vai ser um boom surreal e não é esse boom todo, mas tá super positivo, tá dando certo e tenho vários projetos", adiantou.

Estudando bastante as possibilidades, o ex-BBB conta que logo deve apresentar novidades para os admiradores que conquistou após o programa. "É uma coisa que eu tô construindo ainda dentro do meu nicho, podem esperar coisas de educação, de viagens e entretenimento. Eu gosto muito da comunicação também, são coisas que eu tô trabalhando para acontecer", avisou.

