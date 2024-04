MC Binn esclarece fake news e aposta em renovação após BBB 24: 'Vou para o trap'

Em entrevista à CARAS Brasil, MC Binn comenta sobre mudanças na carreira após o BBB 24 e preparativos para lançar álbum de trap

MC Bin Laden oficializou seu novo nome nesta terça-feira, 16, na final do BBB 24. Agora chamado MC Binn, o artista garante que está em momento de transição em sua carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comentou sobre os bastidores da preparação de seu novo álbum, que contará com uma sonoridade mais próxima do trap music.

"Vai vir bastante coisa aí, estou muito ansioso e espero que a galera curta essa nova fase. Que eu consiga deslanchar na minha carreira e poder realizar meus propósitos, meus sonhos", disse ele, que já foi para o estúdio terminar de dar os últimos detalhes do novo projeto musical.

Entre os fãs do funkeiro, uma parceria com J Balvin já vem sendo especulada após ele deixar escapar sobre uma negociação durante o BBB 24. No entanto, Binn garante que não tem nada certo e a música deve ser lançada em outra ocasião. "Ele não vai estar no meu no meu álbum não", afirma.

"A gente teve uma troca há um tempo e eu precisava passar para o escritório resolver algumas situações, mas não dá para eu falar muito porque ainda não foi gravado, só temos o beat", conta o ex-BBB, que aproveita para adiantar outros detalhes: "Mas terá um feat com um artista internacional no meu EP, isso é o que eu posso afirmar para vocês".

Questionado sobre quais serão as mudanças que os fãs devem acompanhar nos próximos meses, o cantor finalmente revela que deve se afastar um pouco mais do funk. Seguindo o caminho de outros colegas do gênero, ele explica que vai apostar no trap music, uma vertente do rap.

"Como Mc Binn eu vou para o Trap. Eu gosto muito do Trap, do acústico. Não vou deixar de fazer umas músicas dançantes, mas meu foco vai estar ali no Funk-Trap, uma parada que a galera está fazendo bastante", avisa. Mas para aqueles que gostam do MC Binn do baile funk, ele garante que deve continuar com alguns lançamentos pontuais: "De vez em quando vou lançar umas paradas para baile, para o pessoal dançar, para curtir. Mas agora vou estar mais voltado para o Trap".