BBB 24: MC Bin Laden revela lançamento de música com cantor internacional

Em conversa com Giovanna, Bin entregou que lançará uma parceria com um famoso cantor colombiano

MC Bin Laden contou para Giovanna sobre os planos de sua carreira após o Big Brother Brasil 24 e revelou que lançará uma música com J Balvin.

Durante a tarde desta terça-feira, 02, os dois conversavam no Quarto do Líder sobre as músicas que tocaram pela manhã na casa e falaram sobre o ritmo musical reggaeton.

O funkeiro contou que tem costume de escurar Bad Bunny e Ozuna, e a nutricionista mencionou o nome de J Balvin."Sabia que eu ia fazer uma música com o J Balvin? Ele me mandou o beat já", revelou o cantor.

"Mentira!", reagiu Giovanna. "E o que foi que deu errado?", perguntou Pitel, que também estava no cômodo. "Nós tá desenrolando umas paradas pra gravar. Tem o beat lá, tá comigo já", entregou o MC.

"O Balvin me mandou o beat, só que eu tava pra resolver umas paradas ainda. Primeiro eu lancei o som com o Gorillaz e agora em janeiro ia organizar com a empresa e tal", continuou contando.

Em seguida, a Líder questionou se Bin gostou da música. "Preciso nem aprovar. O cara já sabe o que tá fazendo. O beat é f***", disparou elogiando o cantor colombiano.