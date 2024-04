BBB 24: Lucas Henrique promete tatuagem em homenagem a MC Bin Laden

Aliados no reality show, Lucas Henrique afirmou que pretende tatuar letra de música do funkeiro e revelou condição para o brother

Em conversa na área externa da casa do BBB 24, da Globo, Lucas Henrique, MC Bin Laden, Giovanna e Pitel conversaram sobre o atual cenário do reality show, que está cada vez mais próximo da reta final, e as possibilidades que o grupo terá de chegar até a grande final do reality show.

"No pior dos cenários, se sair um de cada vez, chegamos ao Top 6. E aí, quem estiver no Top 6 pode chegar ao Top 3 se ganhar duas provas seguidas", disse. O brother deduziu que, como nos últimos anos, a prova que definirá o primeiro finalista será de resistência. "Só não pode ser o Bin porque, senão, f****", disse, comentando o mau desempenho do amigo em provas de resistência.

Com bom humor, o funkeiro rebateu: "Se eu chegar e se eu ganhar...", iniciou. "Eu boto 'bololô haha' aqui", completou Buda, indicando o braço onde fará a tatuagem. Bololô Haha é o nome de uma das músicas mais famosas do funkeiro e foi lançada em 2014 e voltou a viralizar nas redes sociais com a entrada do cantor no BBB 24. Anos depois, o cantor decidiu tatuar "Bololo Haha" na altura dos ombros.

O funkeiro então, quis ter certeza que o amigo faria a tatuagem. "Você vai botar 'bololô haha', hein", disse. "Boto, boto", confirmou Buda.

Bin se declara e diz que queria namorar Giovanna

MC Bin Laden se declarou para Giovanna durante a madrugada desta terça-feira, 02, no Big Brother Brasil 24. O funkeiro, que estava alcoolizado após beber no Quarto do Líder, aproveitou para dizer o que pensa sobre a nutricionista.

A Líder foi até o Quarto Gnomo perguntar o que o cantor estava falando mal dela. "Agora eu quero saber", brincou. "Eu nunca vou falar mal de você", respondeu o brother. "Por quê?", quis saber Pitel, que também estava no cômodo.

"Porque seu sorriso é muito lindo. Você é uma pessoa muito f***. Eu me encantei pela pessoa que você é", confessou o MC. "Obrigada! Então o que você tava falando de mim aí?", insistiu Giovanna em tom de brincadeira.

"Se a gente tivesse continuado ficando, lá fora certeza que eu iria atrás de você pra gente namorar porque você é uma pessoa muito f***", admitiu o brother.