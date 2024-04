BBB 24: Giovanna flagra brothers falando dela: "Isso é estratégia"

No Quarto do Líder, Giovanna flagra Davi, Beatriz e Matteus falando sobre sua relação de amizade com Isabelle após acionar o Espia BBB

Na tarde desta terça-feira, 2, Giovanna se reuniu com Pitel e MC Bin Laden no Quarto do Líder do Big Brother Brasil 24 e decidiu acionar do Espia BBB para ouvir a conversa de Davi, Beatriz e Matteus na academia.

Enquanto observava os rivais, a nutricionista ouviu os integrantes do Quarto Fada falando sobre a relação dela com Isabelle no jogo, já que eles acreditam que a aproximação da atual líder com a manauara é por interesse.

"O Brasil tá vendo. Não é nada natural, é só por estratégia. Se gostar, gosta. Pode até gostar, porque no início elas tinham uma amizade, mas isso é estratégia", opinou Davi, enquanto Giovanna, Pitel e Bin observavam em silêncio.

Quando acabou o tem do Espia BBB, Pitel reagiu: "Estão tentando botar você no Paredão", alertou a assistente social. "Ainda bem que você ouviu. Matteus fazendo a mente, o Davi fazendo a mente", falou MC Bin Laden.

"Ele disse, o Brasil tá vendo. Tá vendo mesmo, que ela disse que nunca ia votar na Isabelle", observou a alagoana. "Exatamente, desde o início falava a mesma coisa, sustentei a mesma coisa", respondeu Giovanna.

Mais cedo, Davi chegou a alertar Isabelle sobre a aproximação da líder. "Estou preocupado. Essa parada, tipo assim, a Giovanna não falava com você, vocês estavam bem afastadas. E aí, agora, do nada, vocês começam a ficar juntas", explicou o baiano. "Mas como seria essa preocupação", questionou Isabelle.

"Preocupação porque, tipo assim, eu não sei se ela está usando isso como estratégia para não ir para o Paredão", alertou o motorista de aplicativo. "Não tem nada a ver. Nem tudo aqui é estratégia", rebateu a sister. "Aqui é um jogo... você não visa isso. Eu estou falando de mim, eu não estou falando de você", reforçou ele.

