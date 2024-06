Matteus e Isabelle revelam como foi 1ª vez: 'Superou minhas expectativas'

Após deixarem o confinamento no BBB 24, Matteus e Isabelle tiveram sua primeira vez na cama; saiba o que eles disseram sobre o momento

Juntos após o fim do BBB 24, Matteus e Isabelle se envolveram na casa nas últimas semanas do programa e ao saírem oficializaram o namoro recentemente até com um pedido com anel. Diante de tanto romance e química, os ex-BBBs tiveram uma primeira vez inesquecível.

Em entrevista ao Jornal Extra, o gaúcho e a manauara contaram como foi quando protagonizaram o momento. Diferente do que muita gente pensa, que foi logo após o fim do confinamento, na verdade, a primeira vez demorou para acontecer, mas quando ocorreu foi marcante.

"Logo que saímos, nos encontramos no hotel, ficamos um pouco juntos, mas era uma correria, sempre tinha muita gente. Conseguimos nos conectar na primeira vez que ele foi a Manaus (no início de maio)", revelou Isabelle sobre quando recebeu a visita de Matteus em seu estado e o hospedou em seu apartamento onde mora sozinha.

A dançarina então contou mais sobre o tão esperado momento: "Superou minhas expectativas (risos)". Matteus também falou: "No “BBB”, não tinha muito o que fazer por conta da exposição. Mas aqui fora foi algo surreal, maravilhoso, bem especial".

Nos últimos dias, durante um evento no Maranhão, a ex-BBB revelou o desejo de morar com o gaúcho. "A gente planeja [morar juntos], né? Casal que fica junto faz planos para o futuro. Matteus é um príncipe, um ser humano incrível, a companhia dele é extremamente agradável. Inclusive, já estou com saudade. A gente mora em extremos, ele mora no Sul e eu no Norte, né? Então é uma grande distância. Mas a gente se esforça para se encontrar, e todo momento que estamos juntos é precioso", afirmou ela ao Gshow.

Boina usada por Matteus no BBB é leiloada por alto valor para ajudar RS

A boina usada por Matteus no BBB 24 foi leiloada no leilão Martelo Solidário para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de estar fazendo uma vaquinha, arrecadando alimentos e pedindo ajuda, o gaúcho resolveu doar o item para conseguir mais uma quantia para seus conterrâneos.

Assim como o quadro do cavalo Caramelo, que foi vendido por um valor milionário, o acessório do estudante de Engenharia Agrícola também conseguiu um bom valor para os desabrigados. O item azul, que foi colocado várias vezes em sua cabeça no programa, foi vendido por uma boa quantia. Saiba quanto aqui.