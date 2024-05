Quadro do cavalo Caramelo é leiloado por valor milionário; saiba quanto

Em leilão beneficente para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, quadro do cavalo caramelo é comprado por valor milionário; veja

O cavalo Caramelo ficou conhecido nos últimos dias durante as enchentes no Rio Grande do Sul após resistir durante quatro dias em cima de um telhado até ser resgatado. Famoso depois de surgir ao vivo na televisão, o bichinho deixou muita gente comovida e preocupada com sua situação.

Felizmente, após conquistar bastante visibilidade, ele foi resgatado e está sendo cuidado. Inclusive, o pet foi disputado entre os famosos para adoção, mas não irá nem para casa de Felipe Neto nem para a de Giovanna Ewbank. Somente o quadro dele fará parte de um lar.

Isso mesmo, Caramelo virou uma obra de arte milionária que foi arrematada por R$ 130 mil no leilão Martelo Solidário, evento organizado para arrecadar dinheiro para as vítimas do Rio Grande do Sul e que teve pranchas de Gabriel Medina, Pedro Scooby, Lucas Chumbo e até a boina do ex-BBB Matteus leiloados.

A pintura do cavalo retrata o momento em que ele ficou em cima do telhado ilhado em Canoas. A obra de arte foi feita pelo artista agentino José Acuña e tem 56 centímetros de largura por 47 centímetros de altura. O quadro foi leiloado junto a uma poesia do cantor e pecuarista Gujo Teixeira.

Obra que retrata o cavalo Caramelo isolado durante uma enchente no Rio Grande do Sul é vendida por R$ 130 mil em um leilão beneficente para ajudar as vítimas. pic.twitter.com/C8jorZDUXs — iti malias 😍 (@itimaliasof) May 14, 2024

Saiba quem ficará com cavalo Caramelo

Segundo revelado por Felipe Neto, o bichinho, que ficou ilhado por 4 dias até ser tirado do telhado, ficou tão conhedio que na verdade se tornou um símbolo para o estado do Rio Grande do Sul e, por isso, não estará disponível para adoção.

“Sobre o Caramelo… Eu me prontifiquei a adotá-lo. A @gioewbank também. Porém, recebi a informação de que haviam decidido que ele permaneceria no RS como símbolo do Estado. Respeitei inteiramente. Qualquer coisa, estou por aqui”, contou ele nas redes sociais.

🚨VEJA: O cavalo caramelo que foi resgatado em cima do telhado de uma casa segue em recuperação.



pic.twitter.com/dxHX8SRiwF — CHOQUEI (@choquei) May 10, 2024