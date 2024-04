Mãe de Matteus se revolta com previsões da vitória de Davi no BBB 24: ‘Desumano’

Declarar vitória antes da hora? Mãe de Matteus desabafa sobre previsões que apontam derrota do filho e Davi como o novo campeão do BBB 24

Na noite do último domingo, 14, Matteus deu mais um passo e alcançou a tão sonhada final do Big Brother Brasil 24. Fora do confinamento, sua mãe, Luciana Amaral, está realizada com a conquista do filho, mas também revoltada com as previsões de derrota. Nas redes sociais, ela detonou a antecipação da vitória de outro participante, Davi.

O motorista de aplicativo, que é um dos favoritos do público para vencer o programa, liderou boa parte das votações prévias da grande final do reality show. No entanto, Luciana considera inaceitável e desrespeitoso com os demais participantes declarar vitória antes da hora. Antes mesmo de Matteus garantir sua vaga na final, ela criticou a antecipação do resultado.

“Como que vão ter já o ganhador do ‘BBB’ se não formaram nem os finalistas, ainda? Não está certo isso. Já está saindo e muitos sites aí que já tem o ganhador. E aí, como a gente fica?”, ela questionou as previsões e lembrou que muitos familiares e equipes se dedicaram ao sonho dos outros participantes, como Matteus e Isabelle, que estão juntos na final.

“Não está certo isso! O ganhador vai ser quem o público quiser. Quem o público achar que seja merecedor. Porque eu acho isso desumano. É uma falta de respeito com todas as equipes de todos os restantes que participaram da casa do Big Brother. Tudo bem que tu torça, mas ir para rede social, para imprensa, falar que já tem um ganhador. Isso é desrespeitoso", ela desabafou.

⏯️ A mãe de Matteus, do BBB24, Luciane Amaral, publicou um vídeo nas redes sociais questionando a possível vitória de Davi no reality. Segundo ela, não é possível ainda ter o ganhador do BBB, pois não formaram os finalistas ainda. pic.twitter.com/qfTaAYfwph — Metrópoles (@Metropoles) April 14, 2024

Ainda no vídeo, Luciana questiona para que existem competições e provas se o vencedor do programa já está definido. Vale mencionar que apesar de Davi ser considerado por muitos telespectadores o favorito para vencer a 24ª edição do BBB, o motorista de aplicativo enfrenta uma pequena desvantagem dentre os leitores da CARAS Brasil.

De acordo com a enquete, o reality pode ter uma virada. Isso porque Davi acumulou 36,8% dos votos para levar para casa o prêmio. No entanto, o baiano perde o posto de primeiro colocado para Matteus, que dispara com 42% dos votos. Vale mencionar que votação funciona apenas para medir a popularidade dos participantes e refletir as escolhas do público, sem influenciar o resultado oficial.

