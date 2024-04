Lucas Penteado faz proposta para Karol Conká sobre BBB 25: "Topa?"

Com muitas novidades para a próxima edição do Big Brother Brasil, Lucas Penteado faz proposta para Karol Conká sobre BBB 25; saiba o que é!

O BBB 24 mal acabou, mas as inscrições para o BBB 25 estão a todo vapor! Nesta terça-feira, 16, o diretor Boninho contou que já recebeu mais de 60 mil inscrições para o reality show, que contará com várias novidades no próximo ano. Com isso, o ex-BBB e ator Lucas Penteado fez uma proposta para sua rival de edição, a cantora Karol Conká.

Recentemente, o Big Boss revelou que a 25ª edição do Big Brother Brasil contará com duplas, ao invés do clássico modelo solo visto em anos anteriores. Com isso, Lucas convidou Karol para ser sua grande dupla neste novo formato do programa.

Após Boninho atualizar suas redes sociais com alguns recados sobre as inscrições, o ator fez a proposta para a cantora nos comentários. "@karolconka topa entrar comigo de dupla?", escreveu Lucas em tom de brincadeira. Karol, no entanto, ainda não respondeu ao convite.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Lucas Penteado e Karol Conká tiveram uma relação complicada no BBB 21, onde a cantora fez vários ataques verbais ao ator logo nas primeiras semanas do programa. Lucas acabou desistindo da competição logo no início, e Karol foi a quarta eliminada do reality, com rejeição histórica de 99,17% dos votos para eliminar.

Boninho manda recado sobre inscrições do BBB 25

Poucas horas antes da grande final do BBB 24, o diretor-geral do Big Brother Brasil, Boninho, revelou que as inscrições para o BBB 25 já ultrapassam 60 mil duplas cadastradas no site oficial do reality apenas 12 horas após a liberação.

Em seu perfil oficial do Instagram, ele publicou um vídeo e mandou um recado para quem quer realizar o sonho de entrar no BBB, que em 2025 contará com duplas! "Inscrições voando! Pico de 1.000 por minuto! Se você começou a sua, finaliza logo! Já recebemos 60 mil em duplas, totalizando 120 mil participantes. Dessa galera, 5 mil já finalizaram. Fiquem ligados, vamos fechar com 40% de ocupação nas praças", legendou Boninho

O Big Boss ainda informou que as inscrições serão fechadas em breve, mas deverão retornar. “Quando bater em 40% a gente vai fechar para avaliar como está acontecendo em cada praça que a gente abriu e depois recomeçar. Então, assim, se você já começou o processo, corre lá e termina sua inscrição o mais rápido possível”, afirmou.