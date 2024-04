Lucas Henrique se encontra com Zeca Pagodinho e reflete sobre pós-BBB: "Privilégio"

Lucas Henrique se encontra com Zeca Pagodinho e reflete sobre os momentos bons e ruins de sua vida após o BBB 24; confira!

Desde sua eliminação do BBB 24, Lucas Henrique tem lidado com os altos e baixos da exposição do reality show da Globo. Separando de sua ex-mulher, Camila Moura, o professor refletiu sobre os momentos bons e ruins do pós-BBB ao encontrar uma pessoa muito especial.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 24, Lucas contou que se encontrou com o cantor Zeca Pagodinho e ainda celebrou a realização do sonho de encontrar o artista que tanto admira. O ex-brother ainda posou com Evandro Fioti, irmão de Emicida, na publicação.

Na legenda, Buda refletiu sobre os altos e baixos da vida pós-BBB, e aproveitou para celebrar os momentos bons. "Muita gente me pergunta como fica a cabeça pós BBB. Não é nada fácil como a maioria imagina, mas tem dias que fazem valer muito a pena toda essa aventura Conhecer suas referências é um privilégio gigantesco. Poder olhar nos olhos e externar o quanto o trabalho delas te faz mais forte é bom demais. Parafraseando @djongador, hoje sou grato pela oportunidade de andar entre reis e rainhas, pessoas que estão há muitos anos dedicando a vida em função da arte. É dia de comemorar!", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores vibraram com mais uma de suas conquistas. "O pós que eu to amando acompanhar!!", declarou um internauta. "Você merece Budinha. Voa Calabreso", escreveu outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Buda 🪘 (@lucas.capoeira)

Camila Moura desabafa sobre divórcio de Lucas Henrique

No último dia 22, Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, fez um desabafo sobre sua separação com seus seguidores. Nos stories de seu Instagram, ela admitiu ter passado por momentos difíceis e trouxe um relato de um momento muito importante nessa fase.

"Durante esse processo que eu estou passando, eu passei por uns dias bem sombrios, bem profundos. Eu ouvi de uma mulher muito maravilhosa falando: 'Você não vai morrer com isso'. Quando eu me divorciei, eu também achei que eu não ia sobreviver, achei que ia morrer. Mas aqui, eu viva, toda poderosa", disse ela.

Camila disse que ainda se ancorou nessa mensagem para conseguir melhor durante o término com Lucas Buda. "Quando eu estava no fundo do poço, eu lembrava disso, dessa mulher, dela falando: 'Você não vai morrer. Isso vai passar e você não vai morrer'. E ver o sonho de vocês é inspirador. Porque gata, você vai sobreviver, você vai passar por isso", incentivou a famosa.

A professora ainda fez questão de lembrar seu próprio processo de recuperação a fim de incentivar outras mulheres a continuar seguindo em frente. "Vocês acompanham de pertinho meu processo de cura. Vocês já me viram lascada em rede nacional, vocês me viram no fundo do poço. E olha eu aqui, nada do que um dia após o outro. Um batom vermelho e um blush. Nada melhor do que uma coisa que te empodera. É isso, a gente tem que se empoderar, a gente tem que se apropriar do que é nosso", finalizou Camila.

Vale lembrar que Camila Moura terminou seu relacionamento com Lucas Henrique quando ele ainda estava confinado no Big Brother Brasil. Na época, ela tomou a decisão após flertes do ex-brother na participante Giovanna Pitel.