Camila Moura desabafa sobre divórcio de Lucas Henrique: "Achei que ia morrer"

Em conversa com seus seguidores, Camila Moura desabafa sobre momentos difíceis durante divórcio de Lucas Henrique, do BBB 24; confira!

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 22, para desabafar sobre seu divórcio do ex-brother. Em conversa com seus seguidores, a professora e influenciadora digital admitiu ter passado por momentos difíceis durante o processo de separação.

Nos stories de seu Instagram, Camila trouxe um relato de uma fala que ouviu e que foi muito importante nesta fase de separação."Durante esse processo que eu estou passando, eu passei por uns dias bem sombrios, bem profundos. Eu ouvi de uma mulher muito maravilhosa falando: 'Você não vai morrer com isso'. Quando eu me divorciei, eu também achei que eu não ia sobreviver, achei que ia morrer. Mas aqui, eu viva, toda poderosa", disse ela.

Camila disse que ainda se ancorou nessa mensagem para conseguir melhor durante o término com Lucas Buda. "Quando eu estava no fundo do poço, eu lembrava disso, dessa mulher, dela falando: 'Você não vai morrer. Isso vai passar e você não vai morrer'. E ver o sonho de vocês é inspirador. Porque gata, você vai sobreviver, você vai passar por isso", incentivou a famosa.

A professora ainda fez questão de lembrar seu próprio processo de recuperação a fim de incentivar outras mulheres a continuar seguindo em frente. "Vocês acompanham de pertinho meu processo de cura. Vocês já me viram lascada em rede nacional, vocês me viram no fundo do poço. E olha eu aqui, nada do que um dia após o outro. Um batom vermelho e um blush. Nada melhor do que uma coisa que te empodera. É isso, a gente tem que se empoderar, a gente tem que se apropriar do que é nosso", finalizou Camila.

Vale lembrar que Camila Moura terminou seu relacionamento com Lucas Henrique quando ele ainda estava confinado no Big Brother Brasil. Na época, ela tomou a decisão após flertes do ex-brother na participante Giovanna Pitel.

Lucas Henrique abre o jogo sobre possibilidade de reatar com Camila Moura

Recentemente, Lucas Henrique abriu o jogo sobre a possibilidade de reatar seu relacionamento com Camila Moura. Em entrevista ao Portal Leo Dias, Buda confessou que está conversando com sua ex-mulher. "A gente está conversando, não presencialmente ainda porque a agenda não bateu, mas a gente está conversando, sim", declarou o ex-brother.

Quando questionado sobre uma possível reconciliação, Lucas deu poucos detalhes sobre o que acha sobre seu futuro com Camila, mas garantiu que a possibilidade será discutida. "A gente vai conversar pessoalmente sobre isso em outro momento", disse ele.

Por fim, o professor ainda falou sobre a sua vida pós-BBB, que teve diversas mudanças, e disse que sente a necessidade de seguir a vida. "Jogo é jogo, vida é vida, quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros, apesar do que aconteceu no game, a gente tem que tocar a vida pra frente", finalizou Lucas.