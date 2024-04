Key Alves, do BBB 23, torce por Isabelle e Matteus, mas reflete: ‘Difícil manter casal firme aqui fora'

Torcedora declarada de Davi, Key Alves comenta relacionamento de Isabelle e Matteus na reta final do BBB 24, em bate-papo com a CARAS Brasil

Key Alves (24), participante do BBB 23, bateu um papo com a CARAS Brasil, na noite da última terça-feira, 16, para comentar o BBB 24, que consagrou Davi Brito (21) o vencedor da temporada. A atleta, torcedora declarada do baiano, conta que ficou muito feliz por um pipoca (anônimo) ter sido o ganhador da edição deste ano. Ela ainda revela que torce para que o casal Matteus Amaral (27) (vice-campeão) e Isabelle Nogueira (31) (terceiro lugar) consiga seguir com o relacionamento amoroso fora do reality show, mas reflete: “Difícil manter casal firme aqui fora”.

Quando o gaúcho e a fisioterapeuta Deniziane (29) se relacionaram no confinamento, Key declarou publicamente que estava torcendo pelo casal. Mas, na reta final do jogo, o estudante de Engenharia Agrícola se aproximou da dançarina manauara e os dois acabaram ficando juntos, mostrando uma verdadeira química entre eles. Sobre formar casal no Big Brother, a jogadora de vôlei comenta: “Sou a que mais pode falar sobre isso (risos). Ali dentro é uma loucura, todo mundo está apaixonado, todo mundo quer ficar, quer se ver, mas quando sai, é outra história, a gente vai viver nossa vida, seguir caminhos diferentes”.

“Torço muito para que eles fiquem juntos, com Ane ou Isa. Acho difícil ele, agora, voltar com a Ane porque eles estão “superlove”. Qual a chance desse menino voltar para a outra? Não vai dar certo. Se eu fosse a outra, também não ia querer. Acho muito difícil se manter um casal firme aqui fora. Pode acontecer, mas acho difícil, mas torço muito para Matteus e Isa”, emenda.

Key volta a falar sobre sua experiência amorosa dentro do BBB 23. Ela e Gustavo Benedeti (29) se relacionaram no confinamento, mas terminaram logo depois de terem sido eliminados do programa. Durante o reality e após ser eliminada, ela ressaltou o amor que sentia pelo fazendeiro e empresário, e comentava, em diversas oportunidades, sobre casamento.

“Aqui fora tudo mudou, a distância, tudo. Cada um morava em um canto, a gente não pensava nisso lá dentro. A gente não pensava lá dentro: 'Nossa, você mora em Mato Grosso, e você lá em Bauru'. A gente não pensou em nada disso, aí a realidade veio com força. A gente falou: 'Cara, não tem mais como ficar juntos, não tem como dar certo, vamos deixar quieto isso'. Mas também tem o lado de que quando você quer muito, você faz as coisas acontecerem, então depende de cada um, do que cada um está sentindo”, ressalta.

Se pudesse participar do BBB novamente, a atleta conta o que faria diferente. “Sem dúvida, não fazer casal. Não é um jogo para fazer casal, mas é muito difícil. Ali dentro, a gente que é verdadeiro, a gente se deixa levar, acontecer o que a gente acha o que tem que acontecer. Seria muito difícil eu me prender, essa não seria eu porque a minha vida aqui fora sempre foi assim, deixar as coisas acontecerem. Mas não foi só esse o motivo de eu não ter chegado na final ou ele não ter chegado na final, até mesmo porque hoje teve um casal na final. Então, não tem muito o que falar sobre isso. Mas, com certeza, no jogo em si, atrapalha porque o Big Brother é individual, você tem que pensar sozinho, ser muito mais racional do que emoção e eu fui mais emocional do que qualquer outra coisa", fala.

BBB 24 E DAVI

Sobre o último dia do BBB 24, Key explica como se sentiu. “É muito doido porque quem participa do BBB, toda vez que chega essa data, a gente lembra um ano atrás, que foi o meu, no caso, do que a gente estava fazendo, sentindo (...) Parece que estou vivendo esse negócio junto. É igual quando o Brasil se reúne para assistir a Copa do Mundo. Fiquei muito feliz por essa edição ter sido um anônimo ganhando porque, querendo ou não, ele vai ter uma visibilidade que nós camarotes já tínhamos, vai ter a chance dele brilhar também”, diz.

A ex-BBB tinha certeza que Isabelle estaria entre os três finalistas ao lado de Davi. “Tinha certeza que a Isa ia, (para a final) porque ela sempre foi parceira do Davi, a galera sempre tem que trazer algum parceiro junto. Mas o Matteus me surpreendeu muito ter chegado à final, ele começou a ganhar várias provas, começou a mostrar um lado lindo dele também, que eu superadoro. Quem chegou à final, está de parabéns, os três. Todo mundo fez um jogo muito lindo. Esperava a Fernanda na final, gostava da Fernanda e da Pitel juntas, da Bia", comenta.

Por falar em Fernanda Bande (32) e Giovanna Pitel (24), a dupla chegou a falar de Key Alves no confinamento. “Quem sempre falou muito mais, foi a Pitel. A Fernanda meio que forçava. Queria entender por que ela falava tanto de mim, o dia que eu encontrar com ela, quero muito perguntar. Mas nada contra, todo mundo se questiona, todo mundo assiste Big Brother, a gente lá dentro sempre tenta se comparar com alguém da outra edição, isso é normal. Fiquei feliz, não levei pro negativo, achei muito legal. Falei: cara, fui lembrada e é isso. Só diz respeito a tudo que fiz, a história que fiz no programa, estou muito feliz. Acho que o Big Brother muda a vida de todo mundo e também traz muitas coisas boas”, destaca.

AMIZADE COM RODRIGUINHO

Sobre amizades feitas dentro do Big Brother, a jogadora de vôlei acredita que, em alguns casos, podem perdurar do lado de fora. “Inclusive, tem gente que faz mais amizade com brothers de outras edições do que da própria. É muito doido. Tenho mais amigos de outras edições do que da minha, tenho mais amigos da edição que participei, do Big Brother internacional, do México. É uma mistura. Acho que os BBBs se conectam porque só a gente sabe o que viveu lá dentro, o Brasil inteiro queria ter essa experiência, tenho certeza. Então a gente tenta levar isso para o coração e tenta fazer amizade com todo mundo, mas eu também não garanto ser amiga de todo mundo porque não consigo (risos)”, fala.

Além de Davi, Key diz que seria amiga do cantor Rodriguinho (45). “Queria ser muito amiga do Davi, queria muito saber da história dela, mais ainda do que ele falou. Queria ser da Fernanda. E, podem me cancelar, mas queria muito ser amiga do Rodriguinho. Acho ele tudo, e é sobre isso. Tenho minha opinião própria, sempre vou falar, não tenho medo de cancelamento, de nada. Queria muito conhecer ele. Inclusive, fiz uma festa onde o Gabi, filho dele, tocou na minha festa, conversei muito com ele, falei sobre Big Brother, sobre o Rodriguinho”, revela.

“Acho que ali dentro nos força muito mostrar um lado que talvez aqui fora ninguém queria ver, ou um lado que todo mundo tem, só que fica obscuro, a gente não fala. Sou muito fã das músicas dele e nada vai mudar. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Não tem erro maior que o outro, tudo é erro (...) A gente tem que ter cuidado com tudo o que a gente julga na internet porque ali dentro é um ser humano como a gente, a gente poderia estar errando do mesmo jeito”, pondera.

ASSISTA AO VÍDEO: