Key Alves: novo romance com clone do ex é descoberto e gera a ira dos fãs

Novo romance de Key Alves gera grande repercussão nas redes sociais; entenda a história

A ex-BBB Key Alves está vivendo um novo romance. Nos últimos dias, ela foi flagrada ao lado do fortão Luiz Gustavo Mustafe Peres, que é empresário e Mister Brasil. Só que o romance parece que não está agradando os seguidores.

Isso porque muitos criticaram a atleta por assumir um novo romance tão rápido. Após o BBB23, ela chorou publicamente o fim do romance com Gustavo Benedeti. Agora, ao viver um novo amor, ela foi criticada.

"Só uma coisinha galera sobre ontem: sofri sim pelo meu término há meses atrás, e quando sou vista seguindo a minha vida eu sou a que enganou vocês? Onde vocês estão com a cabeça? A vida segue! E eu não duro muito tempo solteira, não foi bem por mim não que vocês foram enganados", tuitou ela.

Nas redes sociais, fãs de Key Alves também criticaram a semelhança do novo amor com o ex da jogadora de vôlei. Isso porque ele tem semelhanças físicas com Gustavo: os dois são fortões e adoram biscoitar nas redes sociais.

Quem é Luiz Gustavo Mustafe Peres, novo affair de Key Alves

Luiz Gustavo Mustafe Peres é empresário, tem 30 anos e reside em Ribeirão Preto. Nas redes sociais, o modelo costuma mostrar sua vida confortável e luxuosa, com muitas viagens, passeios e baladas. Ele foi eleito Mister Brasil em 2023 e deve representar o país em um concurso internacional em novembro, na Tailândia.

Key vira alvo de críticas após entrar em briga por Vini Jr

Nesta última quinta-feira, 13, Key Alves, foi alvo de duras críticas após um perfil de fofocas nas redes sociais afirmar que a jogadora de vôlei se envolveu em uma briga por conta de seu ex-ficante, o jogador de futebol Vini Jr.

Key teria confirmado a informação de uma forma grosseira, gerando um climão imenso entre as duas, que até então, eram amigas. Agora, os internautas não pouparam as críticas ao descobrir que a briga foi tão intensa que as duas pararam de se seguir nas redes sociais.