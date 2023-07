Key Alves vira alvo de críticas após entrar em briga por Vini Jr

Ex-BBB Key Alves é detonada após ser flagrada em confusão por conta de ex-ficante

Nesta quinta-feira, 13, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 23, Key Alves, foi alvo de duras críticas! Tudo aconteceu pois um perfil de fofocas nas redes sociais afirmou que a jogadora de vôlei se envolveu em uma briga por conta de seu ex-ficante, o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vini Jr.

De acordo com informações divulgadas pela página Gossip do Dia, Key teria se desentendido com Bia Michelle, que vive um affair com o craque há um tempo. A briga começou quando a ex-namorada de MC Gui perguntou para a ex-BBB se ela realmente estava ficando com Vinicius.

Key, então, confirmou a informação de uma forma grosseira, gerando um climão imenso entre as duas, que até então, eram amigas. Agora, os internautas não pouparam as críticas ao descobrir que a briga foi tão intensa que as duas pararam de se seguir nas redes sociais.

“Duas mulheres lindas brigando por um cara que se não tivesse grana não pegava nem gripe. A conta de milhões e o caráter de centavos escolhendo mulheres como se estivesse num restaurante vendo o cardápio. Pelo amor, meninas”, disparou uma usuária. “A Key sempre briga por macho, né, nada muda”, ironizou uma outra. “Pior de tudo é que brigaram por um cara que provavelmente não quer nada sério com nenhuma das duas”, debochou uma terceira internauta. “Novidade né, Key deve tá falando mal da Bia até pro vento. Sempre querendo competir com mulheres”, descansou mais uma.

Key Alves revela novos planos da carreira ao anunciar saída do Osasco

Recentemente, Key Alves usou as redes sociais para comunicar aos fãs sua saída do Osasco Voleibol Clube. A jogadora, que participou do Big Brother Brasil 23, revelou que pretende se dedicar ao entretenimento. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos em que aparece jogando e também com as colegas de equipe, e agradeceu por ter realizado seu sonho de ser uma jogadora profissional.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco Voleibol Clube que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso. Obrigada meninas, comissão técnica, todos mesmo", afirmou no começo do texto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!