Juliette revela motivo de não ter declarado torcida no BBB 24: 'Evitava'

Campeã do BBB 21, Juliette celebrou a vitória de Davi na edição atual e explicou o motivo de não ter falado sobre o reality antes

A final do BBB 24, da Globo, segue sendo motivo de comemoração entre os famosos. Na manhã desta quarta-feira, 17, a cantora e influenciadora Juliette Freire abriu o coração e falou um pouco sobre os três finalistas da temporada, que consagrou Davi como grande campeão.

Vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette celebrou a vitória do baiano e explicou aos fãs que também ficaria feliz caso Matteus ou Isabelle tivessem conquistado o primeiro lugar. "Fico muito emocionada. Não consegui acompanhar tudo porque cheguei tarde em casa, mas estou vendo tudo agora pela internet. Estou feliz, já estaria feliz, os três que estavam ali eu gosto muito", iniciou.

Em seguida, a ex-BBB elogiou cada um dos brothers finalistas: "Acho Davi sagaz, corajoso, forte. Isabelle encantadora, forte, belíssima, doce, o Matteus também um amor, menino bom. Então, eu já estava feliz com a final", reforçou ela.

Juliette, então, explicou o motivo de não ter comentado publicamente a respeito do reality show até então. De acordo com a famosa, ela não quis causar um conflito entre as torcidas dos participantes, uma vez que torcia para os três finalistas.

"Também gostava de várias pessoas que saíram, mas não acompanhava tanto quanto gostaria e evitava dar opinião. Um nordestino que ganhou, claro que tem um sabor especial. [...] Para evitar [polêmicas], fiquei só feliz, torcendo, rezando e é isso. Muito bonito o que esse programa faz não só na vida de quem ganha, mas na de todo mundo", esclareceu a cantora.

E completou: "É uma oportunidade de transformar não só a nossa vida, mas a dos outros, da sociedade, influenciar, ser exemplo. Se fosse uma pessoa que eu não gostasse [e tivesse ganhado], estaria falando 'minha gente, presta atenção…'", se divertiu Juliette Freire, reforçando sua felicidade com a vitória de Davi.

Davi se surpreende com a lista dos prêmios que ganhou no BBB 24

Campeão do BBB 24, o brother Davi Brito não ganhou apenas o prêmio milionário do primeiro lugar do reality show. Ele também faturou vários prêmios ao longo do confinamento e saiu do programa com mais de R$ 3 milhões.

Durante a entrevista no programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga leu a lista do que ele recebeu nas provas e dinâmicas do programa e ele ficou com a expressão de ‘choque' ao ver o quanto faturou.

"Nós fizemos uma conta do que você ganhou no jogo. só de prêmio você ganhou: uma pickup no valor de R$ 282 mil, o carro de ontem vale mais R$ 310 mil, ainda levou R$ 100 mil de consultoria, mais R$ 20 mil, R$ 4 mil de eletrodoméstico, mais R$ 5 mil para gastar em delivery, um videogame e um celular. É muita coisa, não é não?", disse ela.

No total, Davi recebeu cerca de R$ 3.704.000 - que é o valor somado do prêmio de R$ 2.920.000 pelo primeiro lugar no reality show e a soma dos prêmios.