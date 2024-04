Irmã de Davi aposta em look personalizado para grande final do BBB 24

Raquel Brito, irmã de Davi, aposta em look personalizado para apoiar o brother na grande final do BBB 24; confira os detalhes!

Preparada para a Grande Final do BBB 24, Raquel Brito, irmã mais velha de Davi, mostrou seu look incrível para torcer pelo brother. Nesta terça-feira, 16, a manicure apareceu no hotel onde está hospedada no Rio de Janeiro e mostrou detalhes do modelito personalizado que escolheu para a ocasião.

Com um sorrisão no rosto, Raquel posou com uma camiseta estampada com várias fotos de Davi. Em destaque, ela dizia: "Team Davi". Ela também aproveitou os cliques para exibir uma segunda opção de camiseta, que usará caso seu irmão vença o programa. Desta vez, a estampa destaca "Davi Campeão" em dourado, com várias outras fotos do motorista.

Davi disputa a final contra Isabelle e Matteus, sendo que o resultado será anunciado ao vivo à noite por Tadeu Schimidt. O programa irá contar também com todos os participantes eliminados, que acompanharão a final em uma arquibancada na área externa.

Mãe de Davi revela motivo para ele ser o campeão do BBB 24: ‘Deve ser’

Mãe de Davi, Elisângela Brito gravou um vídeo para incentivar a torcida pelo seu filho no BBB 24, da Globo. No dia da grande final, ela contou um motivo para o herdeiro ser o campeão da temporada e embolsar o prêmio de R$ 2.920.000, que será entregue na noite desta terça-feira, 16.

No vídeo, ela contou que o herdeiro merece ser o vencedor por causa de sua trajetória no programa e na vida. "Eu vim dizer a vocês o motivo porque Davi deve ganhar o BBB 24. É atribuído a Davi a alegria, a tristeza… Um menino que sofreu humilhações, foi tripudiado, humilhado, desdenhado, e fez o que ele podia, com os recursos que ele podia. E ele hoje é um dos finalistas”, disse ela.

E completou: "Então, quando a gente olha para a estrada de Davi, não tem como você não dizer: ‘Eu vou votar para o Davi ser o campeão’. Por isso, eu atribuo que o Davi deve ser campeão, pela estrada que ele passou dentro do reality show”.