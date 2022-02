Ingrid Guimarães comenta desistência de Tiago Abravanel no BBB 22: ''Talvez o jogo não fosse para ele''

Amigos, Ingrid Guimarães desabafa após desistência de Tiago Abravanel do BBB 22 e deixa homenagem ao ex-brother

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 10h40

No último domingo, 27, Ingrid Guimarães (49) utilizou as redes sociais para deixar uma homenagem ao amigo, Tiago Abravanel (34), após sua saída do Big Brother Brasil 22.

A atriz relembrou um momento carinhoso deixou um discurso de despedida para o ex-BBB, que deixou o programa subitamente apertando o botão de desistência.

“Tiago é um amigo muito querido, sensível daqueles que abrem a casa dele pra quem tá no perrengue, que tem escuta real, que te recebe com pão de queijo. Tiago é da música e do amor. Não da briga, nunca foi”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Tiago tinha um sonho de ir pro BBB. Quem somos nós pra ir contra os sonhos? Tiago não é da competição. É do afeto e da alegria. Talvez o jogo não fosse para ele. Mas a vida é. Bem-vindo à vida real, Tiago (já que ele não vai ter discurso, vale esse)”, completou a loira.

Mesmo sendo querido por alguns participantes na casa, o neto de Silvio Santos (91) recentemente teve o alvo voltado para si e poderia ter sido indicado ao paredão se ainda estivesse no reality.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)