BBB 22: Desistência de Tiago Abravanel marca o dia na casa mais vigiada do Brasil; confira o que rolou

Após noite de festa no BBB 22, Tiago Abravanel desiste do reality e choca brothers

Hoje é dia de formação de paredão no BBB 22! Depois de festa animada, o dia na casa mais vigiada do Brasil foi bastante tenso. Logo após o Almolço do Anjo, Tiago Abravanel (34) acabou apertando o botão de desistência do programa, assim, aflingindo os outros brothers.

Está curioso? Então, confira o que rolou!

No presente do Anjo, Douglas Silva (33) recebeu mensagens de sua família. Sua esposa, Carolina Brito, mostrou a casa onde os dois se conheceram pela primeira vez e revelou que eles não se afastaram desde então, a união já perdura por 17 anos.

Sua mãe também deixou um recado especial ao brother. Em vídeo, ela revelou promessa feita pelo filho ainda quando criança. Ao engraxar sapatos na Penha, bairro do Rio de Janeiro, e vender outras especiarias, uma vizinha o questionou o que faria com o dinheiro do trabalho Douglas respondeu: "Estou juntando dinheiro para tirar minha mãe da favela". Muito emocionada, ela agradece ao filho pelo feito realizado.

Na tarde deste domingo, 27, Tiago Abravanel, apertou o botão de desistência e está fora do Big Brother Brasil. O ator e cantor aproveitou momento em que os brothers estavam dormindo, foi sozinho até a varanda da casa e começou a agradecer: "Obrigado, obrigado, obrigado" repetia ele de olhos e mão fechadas.

Ao retornar para a sala, ele fica próximo ao botão de desistência e mesmo com Jessilane Alves (26), Vinicius (23), Natália Deodato (22) e Eliezer (31), dormindo na sala ele segue com seu plano: "Acabou para mim", disse ele antes de apertar e se direciona ao confessionário. Ao apertar, foi disparada uma sirene que fez com que todos acordassem assustados: "Tiago! Tiago!", gritou a professora enquanto o brother fechava a porta do confessionário.

Antes de apertar o botão da desistência do programa, Tiago Abravanel (34) deixou presentes "escondidos" para vários moradores da casa. O primeiro a encontrar uma lembrança deixada pelo ator e cantor, foi Arthur Aguiar (32), que achou um colar deixado pelo amigo em sua nécessaire.

Paulo André (23), foi outro "presenteado" por Tiago. Ele encontrou um óculos de sol em frente à porta do quarto do Líder. O acessório tinha sido emprestado por Tiago para o atleta olímpico usar em uma das festas. "Não acredito que ele fez isso", disse Paulo André ao encontrar o óculos na porta. Ele chama Arthur Aguiar e Pedro Scooby (33) e mostra o acessório deixado por Tiago.

Eslovênia Marques (26) também revelou aos brothers na sala que Tiago "deixou um ursinho para mim". Vinicius pede para a sister mostrar o presente e ela conta: "Mano, ele conversou muito comigo ontem no quarto... Ai, gente, é uma pulseira!". Em seguida, Eslovênia volta ao quarto Lollipop onde chora sozinha, segurando o presente em suas mãos.

Hora de redefinir estratégias

O grupo do quarto lollipop se reuniu na academia para recalcular sua estratégia para o paredão desta noite, já que iriam votar no ator.

"Na primeira vez que a gente tenta se organizar para fazer alguma coisa...", disse Jade Picon (20). Em seguida, ela acrescentou: "Mano, não é para gente se sentir culpado. A gente estava jogando". A sister continuou: "Eu não me sinto culpada, até porque fui transparente. Não foi uma facada nas costas. Eu conversei com ele ontem".