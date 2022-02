BBB 22: Jade Picon e sisters cogitam paredão com Tiago Abravanel: ''Arthur vai ficar muito desestruturado''

Pensando no paredão!

Após eliminação no BBB 22, sisters Jade Picon, Eslovênia, Laís e Larissa pensam em eliminar Tiago Abravanel para atingir Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 10h06

Logo após a quinta eliminação no BBB 22, algumas sisters já estão pensando no próximo paredão do jogo!

Momentos depois de Brunna Gonçalves (30) deixar a casa mais vigiada do Brasil com 76,18% dos votos em paredão com Gustavo (31) e Paulo André (23), Jade Picon (20), Eslovênia (25), Laís (30) e Larissa (25) conversaram sobre liderança e possíveis indicações para as próximas berlindas do reality.

Larissa comentou sobre ganhar a Prova do Líder, mas admitiu que tem medo de indicar Douglas Silva (33): "Eu fico com medo de puxar DG, ele voltar e aí eu me lasco."

"Eu coloquei o Arthur duas vezes e ele voltou duas vezes. Aí você sustenta. Faz parte do jogo. Eles vão estar mirando em você independente de qualquer coisa", disse Jade.

As sisters refletiram sobre formar um paredão entre Douglas, Linn da Quebrada (31) e Tiago Abravanel(34).

"Se for um Paredão DG, Tiago e Lina, eu acredito que, se o Tiago não mudar o jeito dele, ele sai. Não pelo DG estar forte, mas pela formação", ponderou Laís.

Jade Picon, então, comentou que a saída de Tiago abalaria Arthur Aguiar (32), que definiu o neto de Silvio Santos como seu maior aliado no jogo durante Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 21.

“Eu tenho certeza de uma coisa. Eu amo o Tiago, não voto nele, mas caso ele for, caso ele saia, pode ter certeza de que o Arthur vai ficar muito desestruturado e abalado. O Arthur falou ‘não sei como eu estaria aqui dentro sem você’. E aí o Arthur vai ficar 100% jogo, zero coração, e isso vai acabar afetando ele”, afirmou a influenciadora.

“É uma maneira que também… é uma estratégia”, concluiu a sister.

Arthur Aguiar analisa discurso de Tadeu Schmidt

Arthur Aguiar ficou reflexivo com o discurso de Tadeu Schmidt (47) para eliminação de Brunna Gonçalves. O brother chegou à conclusão que o apresentador responde suas falas no confinamento por meio dos discursos. "Óbvio que não é pra mim, mas tô dizendo que eles ouvem o que a gente fala e pegam coisas pra dar os sinais, entendeu? Como eu converso muito sozinho e faço muitos questionamentos, acho que às vezes vem umas respostas, tá ligado?", avaliou Arthur.

Confira conversa das sisters sobre próximo paredão: