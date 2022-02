BBB 22: Preocupados com a formação do Paredão, brothers e sisters falam sobre votos na festa

Larissa e Tiago Abravanel são os prováveis nomes a serem votados pela casa na formação do Paredão neste domingo

Neste sábado, 26, os brothers e sisters do BBB aproveitaram a festa para falar sobre jogo, já que a formação do Paredão acontece neste domingo, 27.

O participante Lucas Bissoli (31), que já está no Paredão, recebeu o apoio do brother Gustavo (31), que disse que votaria em quem o "barão da piscadinha" quisesse para ajudá-lo.

Quem também está no Paredão junto com Lucas, por conta da Prova do Líder, é Arthur Aguiar(32) que comentou com o participante que a melhor opção seria ir contra Larissa (25) no Paredão.

Quem também pretende colocar Larissa na berlinda é Pedro Scooby (33) que revelou para Linn da Quebrada (31) que vai votar na sister: "Ela teve uma atitude e está fazendo outra coisa. Estou indo nas pessoas que estão se acomodando", justificou o sufista.

Porém, a influenciadora Jade Picon (20) não quer deixar isso acontecer. As sisters conversaram sobre como Larissa pode escapar deste paredão.

"Pensar em um voto se o DG for imunizar qualquer outra pessoa e outro voto se o DG for imunizar o Tiago", comentou Jade sobre quem o Anjo Douglas Silva (33) salvaria da formação do Paredão.

Tiago Abravanel também está fugindo do Paredão!

Além de Larissa, outro nome que pode ir para o Paredão pelos votos da casa é o ator Tiago Abravanel (34). Na festa, o neto de Silvio Santos (91) tentou justificar seu comportamento no jogo.

"Eu não sei jogar o jogo. A minha maior dificuldade com estar aqui é gostar do programa e achar uma experiência legal. Quando eu entrei aqui, vi que era completamente diferente", se justificou o apresentador para Pedro Scooby.

Porém, as conversas de Tiago não surtiram muito efeito, já que Jade Picon revelou na festa para Eliezer (31) que irá votar no ator.

Lucas e Gustavo contaram ao menos 10 votos da casa em Abravanel e após a especulação, comentaram sobre como ficaria o clima no programa caso ele saísse. "Se o Tiago sair, aí que a casa vai quebrar o pau, porque o apaziguador de tudo isso aqui é ele", opinou Gustavo.