Inês Brasil e Nicole Bahls no BBB? Boninho abre o jogo sobre dupla no reality

Boninho, o Big Boss do BBB, passou pela 10ª edição da CCXP e comentou sobre a próxima edição do reality, que estreia em 7 de janeiro

Há pouco mais de um mês da estreia do BBB, Boninho compareceu à CCXP neste domingo, 3, e contou diversas novidades da nova edição do reality global. Além disso, ele abriu o jogo sobre a presença de Inês Brasil e Nicole Bahls na próxima temporada, dupla sempre muito lembrada pelos internautas e fãs do programa.

Em conversa com o Splash, do UOL, o apresentador foi questionado sobre o que ele tem a dizer para os pedidos dos fãs de colocar Brasil e Bahls no BBB . "Nada [risos]", respondeu ele. O diretor ainda contou o que ele deseja para a 24ª temporada da atração: "Quero descansar, eu quero ter paz".

Durante a feira de cultura pop, que aconteceu entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, o diretor subiu ao palco para contar as novidades da próxima edição. A começar pela casa que contará com mais um cômodo. Agora, além do quarto do líder e dos dois quartos para os confinados, o ambiente terá mais um dormitório.

As novidades também chegaram para o início da competição entre anônimos e celebridades: A canção Vida Real, trilha sonora tradicional da abertura do programa, contará com um remix da voz de Paulo Ricardo com o DJ Alok. A nova versão foi apresentada também na CCXP.

A 24ª edição do Big Brother Brasil tem data de estreia prevista para 7 de janeiro, e repetirá a dinâmica dos últimos quatro anos de reunir um time de famosos para o grupo Camarote e um grupo de anônimos para o grupo Pipoca. Apesar dos pedidos do público, ainda não se sabe quais celebridades foram convidadas para disputar o prêmio total.

