Globo revela novos spoilers sobre como será o BBB 24

Tá chegando a hora! Pouco mais de um mês antes da estreia do BBB 24, Globo revela novos detalhes da dinâmica do reality show

A estreia do BBB 24 está se aproximando e a Globo revelou novos detalhes de como será a dinâmica da nova temporada. Neste domingo, 3, a emissora divulgou novos spoilers da edição por meio das redes sociais.

A primeira novidade é que o líder terá um novo poder. Ele vai definir os seus alvos da semana e a escolha dele vai ter um impacto na formação do paredão. Além disso, o BBB 24 terá mais um quarto. Os participantes vão ficar em três quartos na casa.

O terceiro spoiler é que a trilha sonora do Big Brother Brasil, a música Vida Real, será regravada com uma parceria de Paulo Ricardo e Alok.

Data de estreia do BBB 24 e mais novidades

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro de 2024. O reality vai contar com três grupos de participantes, sendo camarote, pipoca e um outro grupo, que ainda não teve o nome revelado. O tradicional Jogo da Discórdia na segunda-feira ganhou o nome de Sincerão e será uma nova dinâmica. Na sexta-feira, o líder terá uma tarefa para mexer com o jogo.

O prêmio pode ser em um valor inédito, mas para isso, o campeão terá que suar. Além disso, a edição também terá novos quadros de humor, sendo que um deles terá um invasor que vai entrar na casa e, em outro, o público vai participar. Outra mudança é que o cinema será para todos da casa.

Outra novidade está na votação, que vai ter dois formatos. Na primeira fase do programa, o público vota para quem quer que continue na casa, o eliminado será o menos votado. Na segunda fase, o público vota para eliminar um participante. Em complemento, a Globo criou dois tipos de votos: o voto único e o voto da torcida.

No voto único, a pessoa precisa cadastrar o CPF no site da emissora e pode votar apenas uma vez. No voto da torcida, a pessoa pode voltar quantas vezes quiser. O resultado do paredão será definido pela média dos dois resultados, com peso de 50% para cada tipo de voto.