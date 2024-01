Hit internacional, MC Bin Laden fez cantor gringo ficar obcecado por funk; entenda

Integrante do Time Camarote do BBB 24, MC Bin Laden tem diversas parcerias internacionais e fez cantor espanhol ficar apaixonado por funk

Anunciado como um dos integrantes do Time Camarote do BBB 24, MC Bin Laden é um grande conhecido dos amantes da música urbana alternativa fora do Brasil. O paulistano tem parcerias musicais com diversos artistas e deixou um cantor gringo cheio de vontade de conhecer ainda mais o funk brasileiro.

No ano de 2019, MC Bin Laden bombou nas plataformas digitais da Espanha ao lançar a música Pa Llamar Tu Atención ao lado do rapper espanhol C. Tangana, que anos depois passou a fazer diversas canções flertando com o funk. No youtube, o clipe do single conta com mais de 50 milhões de visualizações.

Na época, o funk ainda estava caminhando para se tornar um sucesso internacional, mas o artista já bombava com o hit Tá Tranquilo, Tá Favorável, que até chegou a ser incluído no popular jogo FIFA, do Playstation.

"Eu gosto da cena brasileira e o funk é algo que gosto muito. Já faz parte um pouco do que estou experimentando, as batidas. É um ritmo muito particular do Brasil, é algo que está presente na minha música, mas no meu jeitinho", disse C. Tangana em entrevista ao portal G1.

Ainda durante o bate-papo, ele também comentou sobre os artistas brasileiros do gênero que ele estava acompanhando. "Se você olhar nas minhas playlists vai encontrar muita coisa. Eu gosto muito de Kevin o Chris, Caetano Veloso. Gosto das músicas mais clássicas, mas não adianta acho que o que o Brasil está fazendo de mais interessante no momento é o funk", revelou.

Desde o lançamento com MC Bin Laden, o cantor espanhol já divulgou outras canções com sonoridades bastante conhecidas do público brasileiro. Prova disso é o disco El Madrileño, que se tornou um dos projetos mais elogiados de 2021, chegando a conquistar algumas indicações ao Grammy Latino.