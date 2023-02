BBB 23: Gustavo tem momento cômico ao tentar falar com "voz de bebê" com Key Alves

Caubói Gustavo teve que afinar ainda mais a voz na tentativa de ser amoroso com Key Alves no BBB 23

O caubói Gustavo passou por mais uma situação cômica ao ser "forçado" a falar com voz de bebê com a atleta Key Alves.

Em clima amoroso no quarto do líder, onde já rolou muita pegação e selvageria também, Key falava com a voz fina e pediu para Gustavo fazer.

"Você não tá fazendo, que bebê rouco é esse", questionou Key rindo após a primeira tentativa dele. "Um bebê mais maduro", brincou ele.

Ela continuou insistindo: "Não é um bebê". Ele, tentando afinar a voz, respondeu: "Precisa fazer isso?". Ela então continuou: "precisa fazer voz de bebêzinho, sim". Os dois então não se aguentaram, se jogaram na cama e começaram a rir da situação.

Vale lembrar que na tarde da última terça-feira, 14, os dois foram do momento grude para um mais sensual, dispensando a coberta e passando a mão boba pelos corpos. Depois resolveram se cobrir para continuar a relação.

Veja vídeo de Key Alves e Gustavo: