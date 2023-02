Big Brother / EITA

BBB 23: Key Alves e Gustavo protagonizam momento quente em plena tarde

Casal Key Alves e Gustavo dispensaram as cobertas e beijaram muito no quarto do líder do BBB 23

CARAS Digital Publicado em 14/02/2023, às 15h24

Key e Gustavo dispensaram edredom - Foto: reprodução/Globo