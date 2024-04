Gabi Martins confessa que errou ao formar casal no BBB 20: 'Senti que tinha me desestabilizado'

Em bate-papo com a CARAS Brasil, a cantora Gabi Martins fala sobre o BBB 24, dá dicas para futuros brothers e confessa erro cometido por ela em sua edição

Depois dos ex-BBBs Ricardo Alface e Gizelly Bicalho falarem sobre a reta final do BBB 24, na maratona de lives da CARAS Brasil promovida nesta terça-feira, 16, no Instagram, foi a vez da cantora Gabi Martins (27), participante do BBB 20, comentar sobre o programa. Além de revelar sua torcida, ela deu dicas para quem sonha entrar no BBB 25 ano que vem e confessa um erro cometido por ela em sua edição: formar casal. "Senti que tinha me desestabilizado", afirma.

Sobre a final do BBB 24, Gabi diz que está ansiosa. "Estou numa ansiedade, expectativa a mil, acompanhei todo esse Big Brother, mas esse foi muito icônico. As pessoas jogaram mais, tiveram pipocas raiz mesmo, como Davi, Bia, muitos personagens icônicos nesta edição. Então, gostei bastante desta edição. Entregaram", ressalta.

A cantora comentou seu TOP 3. "Em relação a protagonistas, amo o Davi, ele é o meu preferido, sem dúvidas, por toda a história dele, pela entrega. Amo o Matteus, acho que ele cresceu muito nessa final. Isabelle também adoro, mas a Bia, amava a personagem Bia, ela se entregou. Então, infelizmente, o meu TOP 3, seria Bia, Matteus e Davi. A Isabelle também adoro, mas entrega, jogo, gostava muito da Bia também", conta.

A artista aponta o momento em que ela acredita que Beatriz Reis (23) se perdeu no jogo. "Acredito que foi mais esse acontecimento no final (treta com Davi). As pessoas gostavam muito dela, ela tinha uma torcida grande, mas, infelizmente, ela entrou numa briga com o campeão, aí não tem como. Até me assustei com a porcentagem. Ela tem um público, as pessoas gostam dela, está fazendo sucesso aqui fora, ela tem um apelo popular, as pessoas adoraram quem ela foi, a entrega dela, ficou marcada", salienta.

Entre seus favoritos, também tinha Alane Dias (25). "Gosto muito dela também. Mas não sei, esses são os meus favoritos (citados acima). Gosto mais dos personagens icônicos. Bia me pegou, Davi me pegou, gostei do jogo do Bin, no início, foi muito inteligente. O jogo muda muito rápido e, às vezes, pode se perder a qualquer momento, isso é normal. O Big Brother é muito louco, a qualquer momento, tudo pode mudar", diz.

Gabi Martins também relembrou do BBB 20, em que participou. "Dá muita saudade só de ver a casa, o Big Fone, Tadeu falando com o pessoal, da cozinha. Mas, é impressionante, abro o Twitter e falam: 'Nossa, é Gabi Martins 2.0 (risos). Gente, me esqueçam'. Aí, alguém beijou alguém: 'Gabi Martins 2.0'. Twitter fala o tempo todo de mim (risos), e eu quietinha, na minha (...) Mudei muito, era muito novinha, não sabia jogar, não tinha coragem de falar as coisas que queria falar. Hoje, não. Tenho mais consciência. Eu iria jogar, falar, mas não sou muito de briga, mas posicionamento não ia faltar. Naquela época que fui, estava tomando remédio para ansiedade, até para dormir, tive que interromper todo o tratamento, senão não entrava. Estava muito vulnerável. Hoje, as pessoas viriam mais o meu posicionamento", fala.

Sobre o favoritismo de Davi, ela comenta: "Desde o início... Um vídeo dele, de inscrição, que viralizou, ele falou que estava trabalhando, foi tão bonitinho, o vídeo dele foi muito legal e eu já comecei a torcer para ele. Ele representou muito jogador que se entrega e não tem medo de se posicionar. E ele era muito convicto de cada posicionamento dele. E isso fez as pessoas se identificarem, pela própria história, cara trabalhador. Muitas pessoas precisam, mas ele se entregou, se envolveu (...) As pessoas começaram a duvidar e ele se tornou uma vítima e as vítimas crescem. Prefiro essa edição do que a anterior. Nessa, as pessoas se entregaram mais. Não estou dizendo que o Davi não teve erros, mas os acertos dele foram maiores que os erros".

A cantora volta a falar das expectativas para a noite desta terça: "Primeiro lugar vai ser o Davi, não tenho dúvidas, ele merece por toda a história dele. Segundo lugar, Matteus, gostei do jogo dele, gosto da pessoa dele. Se eu entrasse de novo, não faria casal, mas acho que fazer casal ajudou ele. Os dois casais (com Deniziane e Isabelle). Acho que ele se saiu bem. Não achei que ele ter ficado com outra pessoa tenha sido ruim (...) Matteus me surpreendeu. Ele cresceu muito no jogo, não esperava que ele ia crescer tanto assim na final", destaca.

"Fazer casal me atrapalhou, com certeza, demais. Lá dentro, senti que tinha me desestabilizado, por várias situações, e já estava numa situação frágil. Então, não foi legal para o meu psicológico, tanto lá dentro quanto aqui fora. Não faria casal de jeito nenhum, mas é difícil, é um jogo, muita pressão, carência, mas você tem que fazer escolhas certas, com certeza", emenda.

Ela também deu algumas dicas de ouro para as pessoas que sonham participar do BBB 25. "Não tente imitar ninguém, faça a sua história, sua trajetória, seja autêntico, se entregue, siga a sua intenção, tenha cuidado com as palavras. Às vezes, é melhor observar do que falar, só falar quando tiver certeza. O Davi é assim, observava muito, muito bom observador. Arthur Aguiar tinha uma memória muito boa, impressionante. Então, todos os campeões são bons observadores. E pense muito antes de falar, antes de se entregar no jogo e fazer as alianças, observe", finaliza.