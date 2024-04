Ex-BBB Ricardo Alface afirma estar assustado com sister e explica suposta vitória de brother

Em bate-papo com a CARAS Brasil faltando poucas horas para a final do BBB 24, o e-BBB Ricardo comenta sobre o TOP 3 e confessa percepções sobre os finalistas

No esquenta para a final do BBB 24, o biomédico Ricardo Alface (32), ex-BBB 23, bateu um papo descontraído com a CARAS Brasil sobre o programa, na noite desta terça-feira, 16, durante uma live transmitida ao vivo no Instagram. Torcedor ferrenho de Davi Brito(21), ele declara que Isabelle Nogueira (32) e Matteus Amaral(27) não possuem perfis para estarem entre os três finalistas da edição. Sem papas na língua, ele ainda confessa estar assustado com o jogo da manauara e opinou sobre o que levou o baiano a ser o favorito a levar para a casa o prêmio de quase R$ 3 milhões, o maior da história do Big Brother Brasil.

Alface já começou a conversa falando de Davi e que desde o primeiro dia do programa no ar, já torcia para ele. "Me vi muito a história dele, acho que muitos brasileiros também, não tinha como torcer para outra pessoa, ele se mostrou bem diferenciada. Não tinha como não sentir orgulho dele", fala o ex-BBB, que está comemorando aniversário nesta terça-feira. "Grande presente no dia do meu aniversário (se Davi for o campeão do BBB), vai ser de bom agrado", diz.

Para o ex-brother, o BBB 24 foi uma das melhores edições. "O Davi está em uma edição onde não tem pandemia, graças a Deus, em que ninguém está em casa, e ele conseguiu chegar a todos os lugares. Ele vai chegar em 10 milhões de seguidores (...) Teve vários personagens importantes, porém, foi uma galera burra (elenco da temporada). Eu estudei igual um louco o Big Brother antes de entrar. Marcus falou: 'Esquece o Davi'. Na minha edição, briguei com o meu quarto porque todo mundo queria votar na Domitila. Eu disse: vocês vão dar o prêmio na mão da menina (...)", fala.

Para ele Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Rodriguinho deram o prêmio para Davi. "Os camarotes e o Calabreso deram o prêmio para o Davi. Ele foi inteligentíssimo. Não foi articulador de votos, não se livrou de Paredão por articulação, não foi um ótimo diplomata, porém, entendeu que o jogo dele era jogar com o público, que cada vez que ele fosse ao Paredão, ele ia voltar mais forte", ressaltou.

O biomédico confessa que não esperava Isabelle e Matteus no TOP 3. "O final foi chata. Se pegar o TOP 3, dá desânimo. A gente sabe que ali é efeito Davi. Não lembro nenhuma jogada do Alegrete. Isabelle foi a pessoa mais omissa no jogo foi ela (...) Alegrete não fez nada. Pitel não merecia ganhar, mas ela teve papel importante porque conseguiu humanizar o Rodriguinho. Ela colocava o Davi no lugar dele. Davi não tinha argumentos contra a Pitel (...) Ela não jogava o pessoal dele", aponta.

"Alane não teria que estar na final, se caso estivesse, por aquele motivo lá atrás, quando o Tadeu disse para parar de usar pautas dessa forma. Ela foi inteligente, jela percebeu com a Beatriz que o Davi estava fortíssimo (...) A Isabelle não merecia pela omissão no jogo, sabonetou vendo o povo falar mal do Davi, nunca estava do lado dele. Ela é muito ligeira, isso me deixa assustado. Ela é sorrateira, sou sincero", dispara o ex-BBB

E qual seria o TOP 3 de Ricardo Alface? "O Calabreso, o Buda, jogou muito mais do que essa galera aí. Errou feio com a mulher, mas jogou bonito. Buda é protagonista. Davi, Pitel e (...) não sei. Marcus era importante pro game, mas saiu em um Paredão muito errado para ele. Não tenho terceiro lugar. Queria muito ver Marcus, Pizane se desenvolvendo mais no jogo", salienta.

FERNANDA E MOMENTO MAIS MARCANTE

O ex-brother também comentou sobre Fernanda Bande (32). "Foi jogadora massa, mas errou feio, teve uma hora que não dava mais. Várias coisas que ela foi falando... Gritei no dia que a Deniziane saiu. Até ali, o público estava entendendo (Fernanda). Ela estava de saco cheio do programa porque sabia que o Davi era o campeão (...) Bia não segurou o personagem. Se não foi, era ela mesmo, mas no final, ou ela não segurou o personagem ou o programa afetou ela porque ela não era mais a mesma Bia (...) Mas, parabéns para a Bia (por ter chegado na final), mas ela merecia estar na final. Terceiro, merecia. Protagonizou muito mais que muita gente ali (...) Na discórdia, ela ia superbem. No final, Davi macetou ela", diz.

Já que os finalistas estão definidos, Alface listou os lugares de cada um, na sua opinião. "Davi em primeiro, Matteus, segundo, e terceiro, Isa. É triste (...) Gosto de ver o circo pegar fogo, ver alguém articulando muito (...) O Matteus tem muitos valores, tem de se orgulhar. Queria que meu filho tivesse comportamentos como os dele”, destaca.

O momento mais marcante do BBB 24 para o biomédico, envolve o motorista de aplicativo. “Davi sozinho, na metade da festa, na sala, Bin tentou crescer pra cima dele, Rodriguinho ciscando do lado – antes, disse que ia dar nele -, Buda entra do loutro lado, Bin e Davi ficam olho no olho e ele não abaixou a cabeça. Aquele momento me doeu muito. Alguns momentos parecidos aconteceram comigo, fui chamado de pessoa ruim, maldosa (...) Várias coisas aconteceram comigo, mas está tudo certo, a gente se jogou e é isso”, relembra.

ASSISTA AO VÍDEO COMPLETO: