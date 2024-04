BBB 24: Isabelle fala sobre conhecer avó de Matteus: 'Se um dia eu for lá no Alegrete'

No último dia do reality show, Isabelle ainda diz que 'admira muito' a avó do gaúcho, apesar de ainda não a conhecer a senhora

Na tarde desta terça-feira, 16, os três finalistas do BBB 24 conversaram na cozinha da casa. No papo, Isabelle fala sobre a possibilidade de conhecer a avó do affair dentro da casa, Matteus, Neuza. A manauara conta que mesmo sem conhecer a senhora, a "admira muito". Ela ainda fala sobre a possibilidade de visitar Alegrete, cidade natal do gaúcho.

"Se eu encontrar a sua vó, você fala para ela que eu nem a conheço, mas admiro muito ela já. Você fala para ela que eu fiz algo meio que me baseando no que um dia você tinha me falado que é o chá. Eu já ia fazer com a casca, mas aí você falou com a fruta... Que sua avó faz com a fruta", conta a dançarina enquanto tira um prato do forno.

O alegretense ainda elogia a técnica da avó e a sister confirma: "Muito bom". Ele ainda cita que sua avó faz o chá com alguns ingredientes a mais: "Imagina isso que tu fez sem os temperos que ela usa, uns adicionais. Ela usa canela, cravo. Dá um gostoso acentuado".

"Se um dia eu for lá no Alegrete, a primeira coisa que eu vou fazer...", diz a dançarina sobre a possibilidade de visitar a cidade natal do estudante de Engenharia Agrícola. O brother afirma: "Ah, ela vai fazer”.

"Eu vou falar é do chá, quero tomar esse chá", volta a dizer a sister. "Se Deus quiser, ela vai fazer. Minha avó adora receber o pessoal. O Davi ela já deve estar apaixonada, porque o Davi é bom nas panelas. Ela deve dizer 'Matteus está aprendendo com o Davi'", especula o brother.

O Big Brother Brasil 24 chega ao fim na noite desta terça-feira, 16, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'. Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt consagrará o grande vencedor da temporada, que levará o prêmio de R$ 2,92 milhões para casa.

Isabelle se emociona ao recordar trajetória

Aproveitando os últimos momentos dentro do BBB 24, da Globo, a sister Isabelle ficou bastante emocionada na tarde desta terça-feira, 16, ao recordar sua trajetória na competição. Após três meses de confinamento, a manauara se tornou finalista do reality show ao lado de Davi e Matteus.

Enquanto os brothers descansavam no quarto Fada, Isabelle seguiu até a sala da casa e parou em frente ao mural com imagens dos olhos de todo o elenco da temporada. Ao longo de todo o jogo, a produção alterava o item decorativo para uma nova foto com o olho fechado de cada participante eliminado.