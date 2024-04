Gizelly Bicalho critica falas problemáticas de Davi no BBB 24: 'Cansativo'

CRÍTICOS DO BBB

Baiano afirmou que deseja ter filho homem para ensiná-lo a ser 'macho'. Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Gizelly Bicalho critica fala do participante do BBB 24

Gizelly Bicalho não concorda com alguns posicionamentos de Davi Brito no BBB 24. Durante live especial da CARAS Brasil, nesta terça-feira, 16, a advogada comenta declaração do baiano de que deseja ter um filho homem para ensiná-lo a ser "macho". Para a influenciadora digital, está cansativo o comportamento preocupante do motorista.

"Davi teve falas infelizes, mas vamos olhar o contexto geral dele [no programa]. Eu acredito que na casa ele tenha sido cansativo, tanto que a Isabelle chega para ele e fala: 'Você está chato hoje'. Mas ser chato não é nenhum crime", avalia.

"O Davi teve várias falas problemáticas assim como outros participantes também tiveram. Eu já estive lá dentro e sei que a gente erra, a gente vive em uma sociedade de [aprendizados contantes]. O Brasil não queria pobre lá dentro? A gente pediu o BBB raiz, a gente teve. Pobre de discussão, pobre de dinheiro, gente que não teve acesso aos estudos, gente que não conseguiu terminar, junta toda essa pobreza de dinheiro, vem outro tipo de pobreza que acaba tendo falas problemáticas", diz.

A ex-BBB aposta na vitória de Davi. Ele disputa o prêmio de R$ 2,92 milhões contra Matteus Amaral e Isabelle Nogueira. De acordo com a parcial da CARAS Brasil, o favoritismo do baiano deve se confirmar, com 50,55% dos votos.

Apesar de aparecer como o provável campeão até 21h44, momento da apuração da enquete, Matteus mostra uma reação significativa após as falas problemáticas do amigo. O estudante universitário surge com 45,57%, já dançarina tem apenas 3,88%.

Gizelly opina sobre o favoritismo de Davi para levar o prêmio do BBB 24. Para ela, não apenas o jogo ajudou, mas a postura dos concorrentes para com o baiano. Sobre os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil, ela avisa: "Quando você ver uma pessoa apanhando, para".