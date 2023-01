BBB 23: Fred e Larissa tomam banho juntos e público começa a shippar casal

Após festa no BBB 23, Larissa e Fred tomaram banho e dormiram juntos no quarto do líder

Eita que a noite de festa do BBB 23 foi quente para Fred e Larissa! Na madruga deste sábado, os brothers tomaram banho juntos no quarto do líder e os fãs shipparam.

Após a festa, Bruna Griphao e Gabriel Tavares dormiam no quarto do líder, quando Larissa e Fred foram usar o chuveiro do quarto. Com tudo escuro, os dois se banharam, aflorando a imaginação dos internautas. Depois disso, eles dormiram juntos no chão do quarto do líder.

No entanto, vale lembrar que Larissa já afirmou não querer se envolver com ninguém na casa, seguindo o exemplo contrário da amiga Bruna. Isso porque ela viu no que ter um relacionamento implica no jogo e dificulta as coisas.

"Fred foi guerreiro. Tentou segurar o máximo que conseguia pra não olhar pra Larissa. Mas não teve jeito hahahahaha", comentou um telespectador se referindo ao momento em que ele olha enquanto ela está se trocando. "Eu acho que eles estão virando grandes amigos. Não sei se vai dar em algo, mas já acho incrível ficarem só na amizade", opinou outra.

Veja vídeos de Fred e Larissa: