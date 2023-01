Fora da casa de vidro, Giovanna desabafa sobre o cancelamento: “Todo mundo erra!”

Giovanna se pronunciou e lamentou a maneira que as pessoas a trataram após vir à tona polêmicas envolvendo seu nome

Giovanna Leão(25) mostrou que está bem consigo mesma, mas ainda está processando todo o cancelamento que recebeu na web!

Na manhã desta quinta-feira, 12, a empresária participou de uma live no site oficial do reality show e desabafou.

A participante lamentou que, em apenas dois dias, a web agiu com tanto ódio e refletiu sobre as mensagens de cancelamento que está recebendo. “Desde o começo pegaram coisas antigas, que eu errei e pedi desculpas na época. Todo mundo erra. Todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo já falou algo errado”, iniciou.

Em seguida, Giovanna contou que chegou no limite ao saber das acusações que estava recebendo: "Eu tentava me explicar. Chegou num ponto que eu fiquei em desespero e chorei. Isso no primeiro dia. Eu expliquei uma, duas, três... E desisti. No segundo dia, eu disse: 'chega'. Eu sou de verdade", desabafou.

A youtuber também falou sobre o desentendimento que aconteceu no passado pesou na sua eliminação. "Qualquer ponta solta que tiver na sua vida, amarra bem [antes de entrar]. Não imaginei que as pessoas fossem tirar as coisas do contexto. Como estava resolvido há muitos anos, eu pensei que a pessoa não fosse querer resgatar isso", continuou.

Ela também falou dos momentos que sentiu vontade de desistir do sonho de entrar no reality: "Teve um único momento, que teve uma leva de pessoas xingando muito pesado. Teve um momento que eu me perguntei: 'vale a pena tudo isso?' Mas acho que deu meia hora e eu lembrei dos rostos dos meus pais", encerrou.

Giovanna chora na Casa de Vidro e pede perdão por tuítes racistas

O Big Brother Brasil 23nem começou e já tem sua primeira cancelada! A empresária Giovanna Leão caiu no choro na noite da última quarta-feira, 11, por conta de alguns gritos da torcida que estava na parte de fora da Casa de Vidro.

Algumas pessoas começaram a gritar “Fora racista” para a possível participante do reality show da Rede Globo, por conta de alguns tuítes racistas de 2016 que foram resgatados nas redes sociais da empresária.