BBB23: Giovanna chora na Casa de Vidro e pede perdão por tuítes racistas

Após ter alguns tuítes racistas resgatados pelos internautas, Giovanna chora dentro da Casa de Vidro

O Big Brother Brasil 23 nem começou e já tem sua primeira cancelada! A empresária Giovanna Leão caiu no choro na noite desta quarta-feira, 11, por conta de alguns gritos da torcida que estava na parte de fora da Casa de Vidro.

Algumas pessoas começaram a gritar “Fora racista” para a possível participante do reality show da Rede Globo, por conta de alguns tuítes racistas de 2016 que foram resgatados nas redes sociais da empresária.

Giovanna chegou até a pedir desculpas a um rapaz que levou um cartaz que a acusava de ser “chata” e “preconceituosa”. “Eu errei muito, mas foi há muito tempo. Eu já evolui. Para por favor”, implorou a empresária, com lágrimas em seus olhos.

“Me perdoa. Eu choro porque dói para caralho. Eu estou assim porque, pensa comigo, estou ouvindo isso há 48 horas. Uma hora a pessoa fica doida”, completou a ruiva. Depois, o jovem acabou rasgando o cartaz que levou para o aquário instalado em um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

BBB: Tweets de Giovanna Leão dão o que falar e web a acusa de racismo

Giovanna Leão está sendo cancelada pelo público por supostos tweets racistas que teria feito no passado. Nas postagens, Giovanna usou a palavra "n*gga" e "macaco", o que gerou polêmica. Fãs em volta da Casa de Vidro mostraram os tweets para ela, que justificou.

A equipe da ruiva tentou defender a gamer. “As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância", dizia parte da mensagem.

"A Giovanna não é perfeita, e está longe de ser. Mas ela definitivamente não é mais a mesma Giovanna de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu com que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros”, completaram.